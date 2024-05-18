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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2118211921202121> Додано: Суб 18 тра, 2024 10:24 rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Абсолютна тупа стаття у який нема негативу від війни. А він такий:

Весь світ отримав високі ціни на енергоносії у 2022 році. У США та ЄС це все вилилось у високу інфляцю та період підвищених відсоткових ставок. Китаю теж не було ніякого плюсу.

Всі країни, що розвиваються врешті решт отримають високі ціни на продовольство в середньо і довгостроковій перспективі бо війна йде в Причорномор'ї, значна частина с/х працівників мобілізована. У орків альтернатива пахати за копійки є альтернатива піти на 200к. Врешті-решт все зведеться до того, що зарплати в с/г в Україні та залишках росії стануть як в США. Пшениця повернеться для традиційних 400 дол/т як до всього двіжу з 2014 року. Буде глобальна продовольча криза.

Дешева нафта Китаю буде потрібна хіба що ще 2-3 роки бо там іже повальна електрифікація транспорту. Продається мільйон електромобілів в місяць. В США - 1,2 мільйона за цілий 2023 рік.

Більш важлива оця новина.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... scheno.htm

США фактично ввели загороджувальні мита на електромобілі та сонячні панелі з Китаю.

Це означає що весь світ, в першу чергу Китай та ЄС будуть електрифікуватися. Із статей витрат 2 мільярдів людей випадуть витрати на вуглеводне паливо з монополізованого ОПЕК ринку, а жителі США сидітимуть на монопольній голці.

В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2. Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз.

Фінансувати 1,7 трлн. доларів бюджетного дифіциту шляхом росту держборгу не вийде. Більше того - зовнішні борги доведеться почати повертати. Абсолютна тупа стаття у який нема негативу від війни. А він такий:Весь світ отримав високі ціни на енергоносії у 2022 році. У США та ЄС це все вилилось у високу інфляцю та період підвищених відсоткових ставок. Китаю теж не було ніякого плюсу.Всі країни, що розвиваються врешті решт отримають високі ціни на продовольство в середньо і довгостроковій перспективі бо війна йде в Причорномор'ї, значна частина с/х працівників мобілізована. У орків альтернатива пахати за копійки є альтернатива піти на 200к. Врешті-решт все зведеться до того, що зарплати в с/г в Україні та залишках росії стануть як в США. Пшениця повернеться для традиційних 400 дол/т як до всього двіжу з 2014 року. Буде глобальна продовольча криза.Дешева нафта Китаю буде потрібна хіба що ще 2-3 роки бо там іже повальна електрифікація транспорту. Продається мільйон електромобілів в місяць. В США - 1,2 мільйона за цілий 2023 рік.Більш важлива оця новина.США фактично ввели загороджувальні мита на електромобілі та сонячні панелі з Китаю.Це означає що весь світ, в першу чергу Китай та ЄС будуть електрифікуватися. Із статей витрат 2 мільярдів людей випадуть витрати на вуглеводне паливо з монополізованого ОПЕК ринку, а жителі США сидітимуть на монопольній голці.В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2. Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз.Фінансувати 1,7 трлн. доларів бюджетного дифіциту шляхом росту держборгу не вийде. Більше того - зовнішні борги доведеться почати повертати. Denik Повідомлень: 3144 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 10:31 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2. В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2.

А Ви смішний... В Китаї скоро (через кілька років) буде криза, дуже глибока криза, капітал з нього тікає, як з України в 2021...

Denik написав: Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз. Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз.

ИМХО тільки золото зможе похитнути долар, але цивілізовані країни цього уникають. А Ви смішний... В Китаї скоро (через кілька років) буде криза, дуже глибока криза, капітал з нього тікає, як з України в 2021...ИМХО тільки золото зможе похитнути долар, але цивілізовані країни цього уникають. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 тра, 2024 10:37, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3104 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".

Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности. 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.

ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї. rjkz написав: 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.

Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час. ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час. Denik Повідомлень: 3144 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 10:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет. Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.

P.S.

І Глянь сюди. Тут

я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу". - пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.P.S.І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492 я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу". Denik Повідомлень: 3144 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А Ви смішний... В Китаї скоро (через кілька років) буде криза, дуже глибока криза, капітал з нього тікає, як з України в 2021... А Ви смішний... В Китаї скоро (через кілька років) буде криза, дуже глибока криза, капітал з нього тікає, як з України в 2021...

Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.

Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки. Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки. Востаннє редагувалось Denik в Суб 18 тра, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 3144 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 10:51 Denik Побачимо. Я всі свої зв'язки з Китаєм розірву остаточно вже цього року. Поки я бачу, що на китайців очікує черговий "великий стрибок" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3104 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 11:16 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Denik Побачимо. Я всі свої зв'язки з Китаєм розірву остаточно вже цього року. Поки я бачу, що на китайців очікує черговий "великий стрибок" Denik Побачимо. Я всі свої зв'язки з Китаєм розірву остаточно вже цього року. Поки я бачу, що на китайців очікує черговий "великий стрибок"

В мене довоєнний науково-бізнесовий шеф приїхав тиждень тому з Китаю. На наступному тижні планую з ним поспілкуватися. В мене довоєнний науково-бізнесовий шеф приїхав тиждень тому з Китаю. На наступному тижні планую з ним поспілкуватися. Denik Повідомлень: 3144 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 11:40 Denik написав: Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.

Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки. Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки.

Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)?

Скільки коштує заміна батарєї?

ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою.

А для проживаючих в квартирах це трешове рішення. Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)?Скільки коштує заміна батарєї?ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою.А для проживаючих в квартирах це трешове рішення. UA Повідомлень: 8314 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1842 раз. Подякували: 2238 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 12:25 UA написав: Denik написав: Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.

Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки. Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий.Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки.

Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)?

Скільки коштує заміна батарєї?

ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою.

А для проживаючих в квартирах це трешове рішення. Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)?Скільки коштує заміна батарєї?ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою.А для проживаючих в квартирах це трешове рішення.

На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння. Вартість витрати пального на двс-ному автомобілі складає приблизно 200€ на місяць. Доцільність покупки електромобіля може бути лише при щоденних пробігах 150+ км, або це має бути зовсім бюджетне авто, типу ліф першого покління. З червня тариф на електроенергію в Україні хочуть підняти до 4.5-5 грн/кВт. В Європі тарифи такі, що заряджаючи авто вдома, я маю витрату співставну з економним дизелем, або гбо-шним авто. Якщо вести мову про комерційні зарядки, то вже можна порівнювати з двс-ними авто з витратою 10л/100 км. Звісно, можна поставити сес. Але це теж не додасть сенсу такій покупці. На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння. Вартість витрати пального на двс-ному автомобілі складає приблизно 200€ на місяць. Доцільність покупки електромобіля може бути лише при щоденних пробігах 150+ км, або це має бути зовсім бюджетне авто, типу ліф першого покління. З червня тариф на електроенергію в Україні хочуть підняти до 4.5-5 грн/кВт. В Європі тарифи такі, що заряджаючи авто вдома, я маю витрату співставну з економним дизелем, або гбо-шним авто. Якщо вести мову про комерційні зарядки, то вже можна порівнювати з двс-ними авто з витратою 10л/100 км. Звісно, можна поставити сес. Але це теж не додасть сенсу такій покупці. gonchik74

Повідомлень: 755 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 12:45 Вчора на YouTube промайнуло відео, де наша людина в Україні показує, як заряджає свою Теслу на ПРИСКОРЕНІЙ зарядці.

Сказав, що 1 кВтгод електричної енергії обходиться в 17 гривень, що виводить - разом із витратами на ТО та ремонт - на нуль ефективність використання електромобілів в Україні.

Воно придумано НЕ для нас.

Я вже писав: наші українці в США приїжджають на роботу на 9-00 - підключають Тесла до БЕЗКОШТОВНОЇ зарядки - 2 сеанси по 4 години (4 години на одне авто надають безперервно) - о 17-00 сідають в авто, батарея якого заряджена на 80...85 % - та поїхав додому або в справах.



Коли їздять далеко - наприклад в гірськолижні центри або в гори/на озера - то немає ніяких проблем із заряджанням - станції є всюди на кожному кроці. ходів не гріх і заплатити за зарядку.

Поки перекусили в кафе та випили кави...

Приятель виставив зараз на продаж свою Тесла за максимум ціни його року випуску - 20 500 доларів.

Вже наїздився...



P.S. О! Вже знизив ціну відразу на 5000 доларів (!).

Точно що вже наїздився... Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 тра, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9678 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3595 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2118211921202121> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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