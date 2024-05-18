Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Абсолютна тупа стаття у який нема негативу від війни. А він такий: Весь світ отримав високі ціни на енергоносії у 2022 році. У США та ЄС це все вилилось у високу інфляцю та період підвищених відсоткових ставок. Китаю теж не було ніякого плюсу. Всі країни, що розвиваються врешті решт отримають високі ціни на продовольство в середньо і довгостроковій перспективі бо війна йде в Причорномор'ї, значна частина с/х працівників мобілізована. У орків альтернатива пахати за копійки є альтернатива піти на 200к. Врешті-решт все зведеться до того, що зарплати в с/г в Україні та залишках росії стануть як в США. Пшениця повернеться для традиційних 400 дол/т як до всього двіжу з 2014 року. Буде глобальна продовольча криза. Дешева нафта Китаю буде потрібна хіба що ще 2-3 роки бо там іже повальна електрифікація транспорту. Продається мільйон електромобілів в місяць. В США - 1,2 мільйона за цілий 2023 рік. Більш важлива оця новина. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... scheno.htm США фактично ввели загороджувальні мита на електромобілі та сонячні панелі з Китаю. Це означає що весь світ, в першу чергу Китай та ЄС будуть електрифікуватися. Із статей витрат 2 мільярдів людей випадуть витрати на вуглеводне паливо з монополізованого ОПЕК ринку, а жителі США сидітимуть на монопольній голці. В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2. Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз. Фінансувати 1,7 трлн. доларів бюджетного дифіциту шляхом росту держборгу не вийде. Більше того - зовнішні борги доведеться почати повертати.
rjkz написав:1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд". Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.
ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.
rjkz написав:2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.
Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.
rjkz написав:Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.
- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу. P.S. І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492 я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".
Дюрі-бачі написав:А Ви смішний... В Китаї скоро (через кілька років) буде криза, дуже глибока криза, капітал з нього тікає, як з України в 2021...
Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий. Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки.
Востаннє редагувалось Denik в Суб 18 тра, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий. Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки.
Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)? Скільки коштує заміна батарєї? ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою. А для проживаючих в квартирах це трешове рішення.
Denik написав:Не буде ніякой кризи. Фінансовий результат у всіх, хто здійснить енергоперехід буде позитивний, внутрішній попит буде великий. Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень. А Який плюс даватимуть в Китаї 100 млн. електромобілів за 5 років зроблених з місцевої сировини на місцевих заводах, які їздять на міксі енергії з місцевого вугілля та зеленки.
Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)? Скільки коштує заміна батарєї? ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою. А для проживаючих в квартирах це трешове рішення.
На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння. Вартість витрати пального на двс-ному автомобілі складає приблизно 200€ на місяць. Доцільність покупки електромобіля може бути лише при щоденних пробігах 150+ км, або це має бути зовсім бюджетне авто, типу ліф першого покління. З червня тариф на електроенергію в Україні хочуть підняти до 4.5-5 грн/кВт. В Європі тарифи такі, що заряджаючи авто вдома, я маю витрату співставну з економним дизелем, або гбо-шним авто. Якщо вести мову про комерційні зарядки, то вже можна порівнювати з двс-ними авто з витратою 10л/100 км. Звісно, можна поставити сес. Але це теж не додасть сенсу такій покупці.
Вчора на YouTube промайнуло відео, де наша людина в Україні показує, як заряджає свою Теслу на ПРИСКОРЕНІЙ зарядці. Сказав, що 1 кВтгод електричної енергії обходиться в 17 гривень, що виводить - разом із витратами на ТО та ремонт - на нуль ефективність використання електромобілів в Україні. Воно придумано НЕ для нас. Я вже писав: наші українці в США приїжджають на роботу на 9-00 - підключають Тесла до БЕЗКОШТОВНОЇ зарядки - 2 сеанси по 4 години (4 години на одне авто надають безперервно) - о 17-00 сідають в авто, батарея якого заряджена на 80...85 % - та поїхав додому або в справах.
Коли їздять далеко - наприклад в гірськолижні центри або в гори/на озера - то немає ніяких проблем із заряджанням - станції є всюди на кожному кроці. ходів не гріх і заплатити за зарядку. Поки перекусили в кафе та випили кави... Приятель виставив зараз на продаж свою Тесла за максимум ціни його року випуску - 20 500 доларів. Вже наїздився...
P.S. О! Вже знизив ціну відразу на 5000 доларів (!). Точно що вже наїздився...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 тра, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.