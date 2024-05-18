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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52
Denik написав: rjkz написав:
Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.
- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.
P.S.
І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492
я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".
Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?
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BIGor
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52
ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:03
BIGor написав: Denik написав: rjkz написав:
Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.
- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.
P.S.
І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492
я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".
Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?
як бігунців чіпляє
як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні
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Shaman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:06
Дюрі-бачі написав:
ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить.
це доки нафта до 100 дол,барель коштує. а стане коштувати - 200 - буде інша справа.
коли рахують суму витрат на електромобіль, дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. якщо 2,64 - це супер вигідно (звісно коли це нижче собівартості). якщо поточну ринкову - інші цифри. а якщо комерційну зарядку - третій варіант.
але загальний тренд - відмова від викопних копалин. хоча еенергія - це теж вугілля. хоча його здається більше, ніж нафти.
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Shaman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:10
Shaman написав:
дуже важливо враховувати, яку ціну використовують.
Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:12
Shaman написав:
як бігунців чіпляє
як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні
З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?
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BIGor
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