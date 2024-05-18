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#<1 ... 2118211921202121 Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52 Denik написав: rjkz написав: Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет. Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.

P.S.

І Глянь сюди. Тут

я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу". - пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.P.S.І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492 я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".

Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? BIGor

Повідомлень: 8918 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1337 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3104 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:03 BIGor написав: Denik написав: rjkz написав: Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет. Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.

P.S.

І Глянь сюди. Тут

я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу". - пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.P.S.І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492 я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".

Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?

як бігунців чіпляє



як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні як бігунців чіпляєяк там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні Shaman

Повідомлень: 6065 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:06 Дюрі-бачі написав: ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить. ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить.

це доки нафта до 100 дол,барель коштує. а стане коштувати - 200 - буде інша справа.



коли рахують суму витрат на електромобіль, дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. якщо 2,64 - це супер вигідно (звісно коли це нижче собівартості). якщо поточну ринкову - інші цифри. а якщо комерційну зарядку - третій варіант.



але загальний тренд - відмова від викопних копалин. хоча еенергія - це теж вугілля. хоча його здається більше, ніж нафти. це доки нафта до 100 дол,барель коштує. а стане коштувати - 200 - буде інша справа.коли рахують суму витрат на електромобіль, дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. якщо 2,64 - це супер вигідно (звісно коли це нижче собівартості). якщо поточну ринкову - інші цифри. а якщо комерційну зарядку - третій варіант.але загальний тренд - відмова від викопних копалин. хоча еенергія - це теж вугілля. хоча його здається більше, ніж нафти. Shaman

Повідомлень: 6065 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років. Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3104 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: як бігунців чіпляє



як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні як бігунців чіпляєяк там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні

З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли? З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли? BIGor

Повідомлень: 8918 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1337 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2118211921202121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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