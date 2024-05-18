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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2119212021212122>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52

  Denik написав:
  rjkz написав:Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.
P.S.
І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492
я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".

Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52

Re: Еміграція, заробітчанство

ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:03

  BIGor написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.
P.S.
І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492
я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".

Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? :mrgreen:

як бігунців чіпляє :lol:

як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:06

  Дюрі-бачі написав:ИМХО єдині, хто отримує вагомий профіт від переходу на електромобілі - це таксисти навесні/восени. Для простих людей - це геморой, вся "вигода" від економії на паливі зникне після першої заміни батареї. А батарея й 10 років не служить.

це доки нафта до 100 дол,барель коштує. а стане коштувати - 200 - буде інша справа.

коли рахують суму витрат на електромобіль, дуже важливо враховувати, яку ціну використовують. якщо 2,64 - це супер вигідно (звісно коли це нижче собівартості). якщо поточну ринкову - інші цифри. а якщо комерційну зарядку - третій варіант.

але загальний тренд - відмова від викопних копалин. хоча еенергія - це теж вугілля. хоча його здається більше, ніж нафти.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:дуже важливо враховувати, яку ціну використовують.
Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:як бігунців чіпляє

як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні

З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:дуже важливо враховувати, яку ціну використовують.
Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років.

хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:37

  BIGor написав:
  Shaman написав:як бігунців чіпляє

як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні

З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?

ні не з окопу ;)

а ти вже в напад перейшов. форум приблизно пам'ятаєте хронологію твоєї міграції. а може ти з тих, хто виїхав законно, просто забув законно повернутися? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:42

  Denik написав:Ви не уявляєте, який плюс відносно авто з ДВЗ дає електромобіль щодо сімейного бюджету, мобільності та заощаджень.
І який же? Я, як не рахував, так плюса і не бачу, ані в грошах, ані в екологічності. Весь позитивний ефект буде врешті-решт з'їдено необхдністю заміни батареї (або з високою ймовірністю - покупкою нового автомобіля). Хто звик міняти автомобіль раз на 3-5 років, тим добре, але це ж вже не про бюджет.
Я заправляюсь бензином десь на 100 доларів на місяць. Вартість електромобіля я буду відбивати мінімум 15-20 років, а він стільки не проживе. А от автомобіль з ДВЗ - проживе.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:46

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:як бігунців чіпляє

як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні

З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?

ні не з окопу ;)

а ти вже в напад перейшов. форум приблизно пам'ятаєте хронологію твоєї міграції. а може ти з тих, хто виїхав законно, просто забув законно повернутися? :lol:

Цікаво, пишеш не з окопу, і яке тоді твоє собаче діло?
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