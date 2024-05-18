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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:50
Shaman написав:
хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі
Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 18 тра, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:52
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Shaman
як бігунців чіпляє
як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні
З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?
ні не з окопу
а ти вже в напад перейшов. форум приблизно пам'ятаєте хронологію твоєї міграції. а може ти з тих, хто виїхав законно, просто забув законно повернутися?
Цікаво, пишеш не з окопу, і яке тоді твоє собаче діло?
а чого ти вирішив, що мені є справа до таких, як ти?
я ж тебе не питаю, чи то Тису вплав (навряд чи, характер не той), чи по Шляху виїхав, чи когось з інвалідів фіктивно вивозив, чи просто хабаря дав. втік, то й втік.
але не накидай на тих, хто воює в країні й захищає її, й твоїх батьків теж. ти ж їх з собою не прихопив?
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:54
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі
Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати.
а електромобілі - загальний тренд на зменшення використання нафти, ресурс якої доволі обмежений
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:01
Shaman написав:
а електромобілі - загальний тренд
100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:02
Shaman це ти про того диванного наполеончика який воює тут 24/7 на форумі? І щось забагато уваги до моєї персони, то слудкував за мною місцевий прокурор, тепер ти, може нарешті від'їбешся? Що за менталітет слідкувати за іншими людьми?
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:07
BIGor написав:Shaman
це ти про того диванного наполеончика який воює тут 24/7 на форумі? І щось забагато уваги до моєї персони, то слудкував за мною місцевий прокурор, тепер ти, може нарешті від'їбешся? Що за менталітет слідкувати за іншими людьми?
кому ти потрібен. сиди тихо й не висовуйся
тут інші прокурори, якщо ти це не помітив
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Додано: Суб 18 тра, 2024 15:35
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Саме в ці хвилини та години літаком з Хьюстона (штат Техас) з двома пересадками повертаються в штат Каліфорнія з практики в одному з найкращих госпіталів в США наші українці, які перетнули кордон Мексика-США 4 липня 2023 року.
Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи - наші люди займаються облаштуванням свого майбутнього.
Мова йде про другий місячний період четвертого етапу - бачите, як все складно - ніколи словоблудієм на форумах займатися - підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США.
Цей другий період четвертого (!) етапу виявився вкрай цікавим, насиченим подіями та таким, який навчив людей багато чому.
Будете сміятися але серед найбільш позитивного:
- це як одне велике інтервʼю, за вами постійно всі слідкують, тому "General advice", який для себе визначили це: бути зі всіма постійно "nice", незважаючи ні на що; не сидіти спершись очами в смартофн, навіть якщо є вільний час (є вільний час - читай книгу за своїм фахом, роздивляйся картинки попередніх уроків), не бути "annoying" (цікаве спостереження - дивіться дописи вище); не базікати язиком багато на теми, які не відносяться до теми роботи (цікаве спостереження - дивіться дописи вище); здавати питання виключно за своїм фахом/спеціальністю; старатися спілкуватися з колегами, ходити разом на "каву"; ВЧИТИСЯ та показувати, що ти чомусь реально навчився новому, маєш хоча б невеликий, але ПРОГРЕС у своєму вмінні.
- задавати питання за своїм фахом досвідченим колегам виявилося найскладнішим.
Наші люди сказали мені, що дуже багатьому навчилися, тепер будемо більш впевненими у своїй професії; вчити теорію без практики - важко - а ось так під час такої практики - і легко, і цікаво, і корисно.
В ці хвилини в Сан Францисько 05-00 ранку, добре що там живе багато українців - зустрінуть в аеропорту.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 15:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а електромобілі - загальний тренд
100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях.
тоді відкопали нафту і лоббі перемогло
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