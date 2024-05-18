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#<1 ... 2119212021212122 Додано: Суб 18 тра, 2024 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі

Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати. Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 тра, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3106 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:52 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Shaman

як бігунців чіпляє



як там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країні



З окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли? як бігунців чіпляєяк там пропонують психологи - "я бігунець й я цим пишаюся". а потім швиденько по сторонах - чи ніхто не почув? бо це зневажають будь-де, у будь-якій країніЗ окопу напевно пишеш? І чого ти вирішило що хтось бігунець? Звідки такі домисли?

ні не з окопу



а ти вже в напад перейшов. форум приблизно пам'ятаєте хронологію твоєї міграції. а може ти з тих, хто виїхав законно, просто забув законно повернутися? ні не з окопуа ти вже в напад перейшов. форум приблизно пам'ятаєте хронологію твоєї міграції. а може ти з тих, хто виїхав законно, просто забув законно повернутися?

Цікаво, пишеш не з окопу, і яке тоді твоє собаче діло? Цікаво, пишеш не з окопу, і яке тоді твоє собаче діло?

а чого ти вирішив, що мені є справа до таких, як ти?



я ж тебе не питаю, чи то Тису вплав (навряд чи, характер не той), чи по Шляху виїхав, чи когось з інвалідів фіктивно вивозив, чи просто хабаря дав. втік, то й втік.



але не накидай на тих, хто воює в країні й захищає її, й твоїх батьків теж. ти ж їх з собою не прихопив? а чого ти вирішив, що мені є справа до таких, як ти?я ж тебе не питаю, чи то Тису вплав (навряд чи, характер не той), чи по Шляху виїхав, чи когось з інвалідів фіктивно вивозив, чи просто хабаря дав. втік, то й втік.але не накидай на тих, хто воює в країні й захищає її, й твоїх батьків теж. ти ж їх з собою не прихопив? Shaman

Повідомлень: 6073 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 13:54 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі

Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати. Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати.

а електромобілі - загальний тренд на зменшення використання нафти, ресурс якої доволі обмежений а електромобілі - загальний тренд на зменшення використання нафти, ресурс якої доволі обмежений Shaman

Повідомлень: 6073 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а електромобілі - загальний тренд а електромобілі - загальний тренд 100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях. 100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3106 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 14:02 Shaman це ти про того диванного наполеончика який воює тут 24/7 на форумі? І щось забагато уваги до моєї персони, то слудкував за мною місцевий прокурор, тепер ти, може нарешті від'їбешся? Що за менталітет слідкувати за іншими людьми? BIGor

Повідомлень: 8920 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1337 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 14:07 BIGor написав: Shaman це ти про того диванного наполеончика який воює тут 24/7 на форумі? І щось забагато уваги до моєї персони, то слудкував за мною місцевий прокурор, тепер ти, може нарешті від'їбешся? Що за менталітет слідкувати за іншими людьми? це ти про того диванного наполеончика який воює тут 24/7 на форумі? І щось забагато уваги до моєї персони, то слудкував за мною місцевий прокурор, тепер ти, може нарешті від'їбешся? Що за менталітет слідкувати за іншими людьми?

кому ти потрібен. сиди тихо й не висовуйся



тут інші прокурори, якщо ти це не помітив кому ти потрібен. сиди тихо й не висовуйсятут інші прокурори, якщо ти це не помітив Shaman

Повідомлень: 6073 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 15:35 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Саме в ці хвилини та години літаком з Хьюстона (штат Техас) з двома пересадками повертаються в штат Каліфорнія з практики в одному з найкращих госпіталів в США наші українці, які перетнули кордон Мексика-США 4 липня 2023 року.

Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи - наші люди займаються облаштуванням свого майбутнього.

Мова йде про другий місячний період четвертого етапу - бачите, як все складно - ніколи словоблудієм на форумах займатися - підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США.



Цей другий період четвертого (!) етапу виявився вкрай цікавим, насиченим подіями та таким, який навчив людей багато чому.

Будете сміятися але серед найбільш позитивного:

- це як одне велике інтервʼю, за вами постійно всі слідкують, тому "General advice", який для себе визначили це: бути зі всіма постійно "nice", незважаючи ні на що; не сидіти спершись очами в смартофн, навіть якщо є вільний час (є вільний час - читай книгу за своїм фахом, роздивляйся картинки попередніх уроків), не бути "annoying" ( цікаве спостереження - дивіться дописи вище ); не базікати язиком багато на теми, які не відносяться до теми роботи ( цікаве спостереження - дивіться дописи вище) ; здавати питання виключно за своїм фахом/спеціальністю; старатися спілкуватися з колегами, ходити разом на "каву"; ВЧИТИСЯ та показувати, що ти чомусь реально навчився новому, маєш хоча б невеликий, але ПРОГРЕС у своєму вмінні.

- задавати питання за своїм фахом досвідченим колегам виявилося найскладнішим.



Наші люди сказали мені, що дуже багатьому навчилися, тепер будемо більш впевненими у своїй професії; вчити теорію без практики - важко - а ось так під час такої практики - і легко, і цікаво, і корисно.



В ці хвилини в Сан Францисько 05-00 ранку, добре що там живе багато українців - зустрінуть в аеропорту. akurt

Повідомлень: 9679 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3597 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 15:45 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а електромобілі - загальний тренд а електромобілі - загальний тренд 100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях. 100 років тому вже був... Але як тоді, так і тепер, проблема в батареях.

тоді відкопали нафту і лоббі перемогло тоді відкопали нафту і лоббі перемогло flyman

Повідомлень: 35041 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1581 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2119212021212122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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