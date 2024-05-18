Додано: Суб 18 тра, 2024 15:35

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Саме в ці хвилини та години літаком з Хьюстона (штат Техас) з двома пересадками повертаються в штат Каліфорнія з практики в одному з найкращих госпіталів в США наші українці, які перетнули кордон Мексика-США 4 липня 2023 року.

Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи - наші люди займаються облаштуванням свого майбутнього.

Мова йде про другий місячний період четвертого етапу - бачите, як все складно - ніколи словоблудієм на форумах займатися - підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США.



Цей другий період четвертого (!) етапу виявився вкрай цікавим, насиченим подіями та таким, який навчив людей багато чому.

Будете сміятися але серед найбільш позитивного:

- це як одне велике інтервʼю, за вами постійно всі слідкують, тому "General advice", який для себе визначили це: бути зі всіма постійно "nice", незважаючи ні на що; не сидіти спершись очами в смартофн, навіть якщо є вільний час (є вільний час - читай книгу за своїм фахом, роздивляйся картинки попередніх уроків), не бути "annoying" ( цікаве спостереження - дивіться дописи вище ); не базікати язиком багато на теми, які не відносяться до теми роботи ( цікаве спостереження - дивіться дописи вище) ; здавати питання виключно за своїм фахом/спеціальністю; старатися спілкуватися з колегами, ходити разом на "каву"; ВЧИТИСЯ та показувати, що ти чомусь реально навчився новому, маєш хоча б невеликий, але ПРОГРЕС у своєму вмінні.

- задавати питання за своїм фахом досвідченим колегам виявилося найскладнішим.



Наші люди сказали мені, що дуже багатьому навчилися, тепер будемо більш впевненими у своїй професії; вчити теорію без практики - важко - а ось так під час такої практики - і легко, і цікаво, і корисно.



В ці хвилини в Сан Францисько 05-00 ранку, добре що там живе багато українців - зустрінуть в аеропорту.