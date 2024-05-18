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Shaman написав:хто в день їде кілька десятків км можливо й машина не окупиться, дешевше на таксі
Дивлячись яка модель оплати. Якщо фіксована за км., то звісно таксі дешевше, якщо динамічна як в Убера і коли тобі потрібна машина - то ціна росте разів в 5 чи 10 - то дешевше власна машина. Але машина не про економію, а про зручність, адже її, на відміну від таксі, не треба годинами чекати.
а електромобілі - загальний тренд на зменшення використання нафти, ресурс якої доволі обмежений
Саме в ці хвилини та години літаком з Хьюстона (штат Техас) з двома пересадками повертаються в штат Каліфорнія з практики в одному з найкращих госпіталів в США наші українці, які перетнули кордон Мексика-США 4 липня 2023 року. Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи - наші люди займаються облаштуванням свого майбутнього. Мова йде про другий місячний період четвертого етапу - бачите, як все складно - ніколи словоблудієм на форумах займатися - підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США.
Цей другий період четвертого (!) етапу виявився вкрай цікавим, насиченим подіями та таким, який навчив людей багато чому. Будете сміятися але серед найбільш позитивного: - це як одне велике інтервʼю, за вами постійно всі слідкують, тому "General advice", який для себе визначили це: бути зі всіма постійно "nice", незважаючи ні на що; не сидіти спершись очами в смартофн, навіть якщо є вільний час (є вільний час - читай книгу за своїм фахом, роздивляйся картинки попередніх уроків), не бути "annoying" (цікаве спостереження - дивіться дописи вище); не базікати язиком багато на теми, які не відносяться до теми роботи (цікаве спостереження - дивіться дописи вище); здавати питання виключно за своїм фахом/спеціальністю; старатися спілкуватися з колегами, ходити разом на "каву"; ВЧИТИСЯ та показувати, що ти чомусь реально навчився новому, маєш хоча б невеликий, але ПРОГРЕС у своєму вмінні. - задавати питання за своїм фахом досвідченим колегам виявилося найскладнішим.
Наші люди сказали мені, що дуже багатьому навчилися, тепер будемо більш впевненими у своїй професії; вчити теорію без практики - важко - а ось так під час такої практики - і легко, і цікаво, і корисно.
В ці хвилини в Сан Францисько 05-00 ранку, добре що там живе багато українців - зустрінуть в аеропорту.
Абсолютна тупа стаття у який нема негативу від війни. А він такий: Весь світ отримав високі ціни на енергоносії у 2022 році. У США та ЄС це все вилилось у високу інфляцю та період підвищених відсоткових ставок. Китаю теж не було ніякого плюсу. Всі країни, що розвиваються врешті решт отримають високі ціни на продовольство в середньо і довгостроковій перспективі бо війна йде в Причорномор'ї, значна частина с/х працівників мобілізована. У орків альтернатива пахати за копійки є альтернатива піти на 200к. Врешті-решт все зведеться до того, що зарплати в с/г в Україні та залишках росії стануть як в США. Пшениця повернеться для традиційних 400 дол/т як до всього двіжу з 2014 року. Буде глобальна продовольча криза. Дешева нафта Китаю буде потрібна хіба що ще 2-3 роки бо там іже повальна електрифікація транспорту. Продається мільйон електромобілів в місяць. В США - 1,2 мільйона за цілий 2023 рік. Більш важлива оця новина. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... scheno.htm США фактично ввели загороджувальні мита на електромобілі та сонячні панелі з Китаю. Це означає що весь світ, в першу чергу Китай та ЄС будуть електрифікуватися. Із статей витрат 2 мільярдів людей випадуть витрати на вуглеводне паливо з монополізованого ОПЕК ринку, а жителі США сидітимуть на монопольній голці. В перспективі років 7-10 ефектом буде, що ВВП США / Європи (ЄС+Великобританія+Норвегія) / Китаю, які зараз співвідносяться як 1/1/1, будуть співвідноситися як 1/1,5/2. Значення долару США в Світовій торгівлі опуститься як приблизно як Японська йена зараз. Фінансувати 1,7 трлн. доларів бюджетного дифіциту шляхом росту держборгу не вийде. Більше того - зовнішні борги доведеться почати повертати.
UA написав:Не підскажете на скільки років вистачає батарєї в електромобілі (особливо китайському)? Скільки коштує заміна батарєї? ПС електромобіль в приватному будинку при наявності достатньої потужності електрики я ще розумію. Чи підземний паркінг з зарядкою. А для проживаючих в квартирах це трешове рішення.
Chevrolet Volt. 3 поверх 25 поверхівки, разом зі мною заряджається сусід з 10 поверху. Більше 5 років активного користування - він вже окупився.
Дюрі-бачі написав:Та хоч безкоштовна ее. Для просто смертного, який в день їде кілька десятків кілометрів, одна заміна батареї буде дорожча ніж весь бензин, спалений за ті 5 років.
Зараз кіловат-година літієвих батарей оцінюється в 100 доларів. На мою думку, все що більше 35-40 кВт*год - тупий маркетинг і споживацтво. Тобто батарея 40 кВт*год коштує 4 тис. доларів, ну 5 тис. доларів - з ПДВ. За рік споживання пального ДВЗ + заміна мастила десь від 2 тис. доларів. В мене в тачці батареї вже більше 10 років. Термін окупності і все інше порахувати зможеш?
gonchik74 написав:На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння.
Отут не зрозуміло зовсім. В мене тачка за 5 років пробігала десь 75 тис.км. або 750 разів по 100 км. 750 х 150 Євро = 112 500 євро і це кажуть половина якоїсь вартості?