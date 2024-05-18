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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2120212121222123
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:12

  Denik написав:
  BIGor написав:Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?

Приїдь в Слов'янськ, заберу з поїзда покатаю на чоловічому зеленому джипі.

Наполеончик знову вихваляється? Хоч встань за-за компа на 5 хв. Який там Слов'янськ.
BIGor
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