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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2024 20:12
Denik написав: BIGor написав:
Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?
Приїдь в Слов'янськ, заберу з поїзда покатаю на чоловічому зеленому джипі.
Наполеончик знову вихваляється? Хоч встань за-за компа на 5 хв. Який там Слов'янськ.
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BIGor
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