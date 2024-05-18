Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2120212121222123 Додано: Суб 18 тра, 2024 20:12 Denik написав: BIGor написав: Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах? Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?

Приїдь в Слов'янськ, заберу з поїзда покатаю на чоловічому зеленому джипі. Приїдь в Слов'янськ, заберу з поїзда покатаю на чоловічому зеленому джипі.

Наполеончик знову вихваляється? Хоч встань за-за компа на 5 хв. Який там Слов'янськ. Наполеончик знову вихваляється? Хоч встань за-за компа на 5 хв. Який там Слов'янськ. BIGor

Повідомлень: 8918 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1337 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 20:54 akurt написав: kyk написав: rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?



Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.



Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.

Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.

Всі винні. Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.Всі винні.

При чем тут "привели к войне"?

Обсуждается другой вопрос. Война уже идет.

А действия США те же, что и во время 2МВ (максимально ослабить Германию и СССР и прийти на шапочный разбор в 1944 году). Как и тогда (Япония), сейчас у США основной соперник не европейский - Китай.

Я согласен с мнением автора статьи. Тем более это далеко не только его мнение, а и многих западных авторов также. При чем тут "привели к войне"?Обсуждается другой вопрос. Война уже идет.А действия США те же, что и во время 2МВ (максимально ослабить Германию и СССР и прийти на шапочный разбор в 1944 году). Как и тогда (Япония), сейчас у США основной соперник не европейский - Китай.Я согласен с мнением автора статьи. Тем более это далеко не только его мнение, а и многих западных авторов также. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 18 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19799 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 20:56 kyk написав: Знаходячись в гостях у іншій країні, яка вас пустила до себе - варто прикрити писдак, як пишуть колеги на форумі. Щоб не сталось так, що через декілька років ви перетворитесь на аналог кацапів, які все життя сидять в Америці і клянуть її. Знаходячись в гостях у іншій країні, яка вас пустила до себе - варто прикрити писдак, як пишуть колеги на форумі. Щоб не сталось так, що через декілька років ви перетворитесь на аналог кацапів, які все життя сидять в Америці і клянуть її.

Откуда такое хамло взялось на этой ветке? Откуда такое хамло взялось на этой ветке? Starikan 2 Повідомлень: 19799 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 21:03 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи

О чем это вы конкретно? О чем это вы конкретно? Starikan 2 Повідомлень: 19799 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 22:30 Denik написав: gonchik74 написав: На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння. На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння.

Отут не зрозуміло зовсім. В мене тачка за 5 років пробігала десь 75 тис.км. або 750 разів по 100 км.

750 х 150 Євро = 112 500 євро і це кажуть половина якоїсь вартості? Отут не зрозуміло зовсім. В мене тачка за 5 років пробігала десь 75 тис.км. або 750 разів по 100 км.750 х 150 Євро = 112 500 євро і це кажуть половина якоїсь вартості?

Я ж писав не про Ваш, а про свій досвід. Купив за 50к машину, котра новою коштувала 100, а зараз майже шестирічна 25 (це за стільки хочуть продати). Проїхав менше 17 тис.км. За два роки. Війна. Куплена одночасно ( ну майже) двс-на автівка подешевшала за той самий проміжок часу відсотків на 20. Я ж писав не про Ваш, а про свій досвід. Купив за 50к машину, котра новою коштувала 100, а зараз майже шестирічна 25 (це за стільки хочуть продати). Проїхав менше 17 тис.км. За два роки. Війна. Куплена одночасно ( ну майже) двс-на автівка подешевшала за той самий проміжок часу відсотків на 20. gonchik74

Повідомлень: 756 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 22:44 Denik написав: rjkz написав: 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".

Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности. 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.

ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї. rjkz написав: 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.

Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час. ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.



Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)

Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.

Посмотри на него в зеркало.

В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.

Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?

Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть". Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.Посмотри на него в зеркало.В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть". rjkz

Повідомлень: 16640 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5235 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2120212121222123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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