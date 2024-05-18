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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2024 20:12
Denik написав: BIGor написав:
Наш штабний наполеончик намутив УБД сидячи 24/7 на форумах?
Приїдь в Слов'янськ, заберу з поїзда покатаю на чоловічому зеленому джипі.
Наполеончик знову вихваляється? Хоч встань за-за компа на 5 хв. Який там Слов'янськ.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:54
akurt написав: kyk написав: rjkz написав:
https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine
Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?
Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.
Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.
Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.
Всі винні.
При чем тут "привели к войне"?
Обсуждается другой вопрос. Война уже идет.
А действия США те же, что и во время 2МВ (максимально ослабить Германию и СССР и прийти на шапочный разбор в 1944 году). Как и тогда (Япония), сейчас у США основной соперник не европейский - Китай.
Я согласен с мнением автора статьи. Тем более это далеко не только его мнение, а и многих западных авторов также.
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 18 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:56
kyk написав:
Знаходячись в гостях у іншій країні, яка вас пустила до себе - варто прикрити писдак, як пишуть колеги на форумі. Щоб не сталось так, що через декілька років ви перетворитесь на аналог кацапів, які все життя сидять в Америці і клянуть її.
Откуда такое хамло взялось на этой ветке?
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:03
akurt написав:
Поки учасники форуму розмірковують із знанням справи про те, чого ніколи в житті не мали, не мають, і не матимуть ніколи
О чем это вы конкретно?
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:30
Denik написав: gonchik74 написав:
На сьогодняшній день вартість їзди на електомобілі, купленому мною два з половиною роки тому вживаним, за 50% від вартості нового, складає приблизно 150€/100км пробігу без врахування вартості електроенергії. Саме цінопадіння.
Отут не зрозуміло зовсім. В мене тачка за 5 років пробігала десь 75 тис.км. або 750 разів по 100 км.
750 х 150 Євро = 112 500 євро і це кажуть половина якоїсь вартості?
Я ж писав не про Ваш, а про свій досвід. Купив за 50к машину, котра новою коштувала 100, а зараз майже шестирічна 25 (це за стільки хочуть продати). Проїхав менше 17 тис.км. За два роки. Війна. Куплена одночасно ( ну майже) двс-на автівка подешевшала за той самий проміжок часу відсотків на 20.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:44
Denik написав: rjkz написав:
1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".
Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.
ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.
rjkz написав:
2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.
Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.
Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)
Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.
Посмотри на него в зеркало.
В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.
Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?
Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть".
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