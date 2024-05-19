Denik написав:rjkz написав:1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".
Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.
ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.rjkz написав:2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.
Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.
Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)
Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.
Посмотри на него в зеркало.
В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.
Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?
Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть".