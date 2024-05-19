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#<1 ... 2120212121222123 Додано: Суб 18 тра, 2024 22:44 Denik написав: rjkz написав: 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".

Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности. 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.

ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї. rjkz написав: 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. 2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.

Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час. ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.



Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)

Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.

Посмотри на него в зеркало.

В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.

Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?

Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть". Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.Посмотри на него в зеркало.В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть". rjkz

Повідомлень: 16642 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8351 раз. Подякували: 5235 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 тра, 2024 22:53 Denik написав: rjkz написав: Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет. Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.

- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.

P.S.

І Глянь сюди. Тут

я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу". - пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.P.S.І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492 я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".



Ой.

Я и не знал, что ты - Головнокумандондовач.

Что ты этим сказать хотел?

Расскажи мне теперь как я "зрадив присязи"? Аж интересно стало.

А, наверное так-же как М18-60 из 30 миллионов украинцев, проживающих за пределами Украины. Ой.Я и не знал, что ты - Головнокумандондовач.Что ты этим сказать хотел?Расскажи мне теперь как я "зрадив присязи"? Аж интересно стало.А, наверное так-же как М18-60 из 30 миллионов украинцев, проживающих за пределами Украины. rjkz

Повідомлень: 16642 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8351 раз. Подякували: 5235 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 13:55 В сюжете - интересно про китайские "достижения" от известного эксперта по автопрому flysoulfly Повідомлень: 4748 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1612 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2120212121222123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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