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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:44
Denik написав: rjkz написав:
1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".
Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.
ЕксперД - геополітик. Зброя виділяється в такій кількості, щоб економічна пизда в рашку рийшла раніше за військову і не спровокувати використання ядерної зброї.
rjkz написав:
2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны.
Через описані постом вище рішення в економіці США та твої особисті економічні рішення пойдуть твої сини в армію США, а не в коледж, бо не буде іншої роботи, - окрім захищати демократичний Тайвань від материкового Китаю, в якого ВВП буде х2 від американського в той час.
Да какой я эксперт? Я так, "побелить-покрасить" (с)
Эксперт тут на форуме только один, зато сразу во всем. От "электрификации всей страны" (с) до выращивания арбузов в Антарктиде.
Посмотри на него в зеркало.
В США достаточно большая профессиональная армия с высокотехнологичным вооружением. Времена, показанные в фильме Оливера Стоуна "Взвод", где персонаж Чарли Шина уходит из каледжа на войну во Вьетнам, давно прошли.
Да, есть аналог нашего "военного учета". Тн резервисты. Мужчины обязаны стоять на таком учете с 18 до 26 лет. 8 лет ну очень условной вероятности быть мобилизированным. Кроме того, могу тут ошибаться (когда- то давно на переферии моего интереса), были какие-то изменения в законодательстве, резервисты могут привлекаться в случае необходимости для службы НА ТЕРРИТОРИИ США. То есть, если кто-то вторгнется. Кто?
Но, зарекаться - дело неблагодарное, поэтому, как говорят в Адессе "будем посмотреть".
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:53
Denik написав: rjkz написав:
Так-же, я уверен, что если бумажка на которой написано "Будапешский меморандум" так и останется под кучками экскрементов, то каждый мелкий и немелкий диктатор и не только диктатор, будет понимать, что без ЯО безопасность страны никто не гарантирует. И в какой момент "об красную кнопку откроют бутылку пива" (с) - вопрос недолгого времени. Когда начнется глобальная ядерная война - советы будет давать поздно. И это коснется всех на этой планете. Пока что к этому идет.
- пише військовий експерД, який не був не дня в армії і скроріш за все зрадив військовій присязі яку прийняв як офіцер запасу.
P.S.
І Глянь сюди. Тут viewtopic.php?p=5699492#p5699492
я давно кинув підтвердження як я на "дивані сиджу".
Ой.
Я и не знал, что ты - Головнокумандондовач.
Что ты этим сказать хотел?
Расскажи мне теперь как я "зрадив присязи"? Аж интересно стало.
А, наверное так-же как М18-60 из 30 миллионов украинцев, проживающих за пределами Украины.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:55
В сюжете - интересно про китайские "технологические достижения" от известного эксперта по автопрому
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:41
Для спеціалістів з електромобілів.
Правда, я так розумію, що спеціалісти віртуальні: свого авто не мають, а електричного тим більше.
Переговорив з нашою людиною, яка намагається в ці дні продати Тесла S.
Питаю:
- Як це так, що да тиждень ти знизив ціну одразу на 5000$?
- Доброго дня, не одразу, а поступово. Поспілкувався з фахівцями в Україні і Польщі у цій сфері. Кажуть, що реальна ціна продати швидко це 17-18. На жаль, в Україні ринок дуже поганий.
- Ну, 17-18, а поставив 15…
Отакі часи, малята…
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 19 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:43
Спілкування із знайомими емігрантами показало, що всі розривають зв'язок з Україною і повертатися ніхто не буде.
А от чого не було ніколи на моїй пам'яті: батьки почали збиратися до дітей закордон.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 19 тра, 2024 18:55
Дюрі-бачі написав:
Спілкування із знайомими емігрантами показало, що всі розривають зв'язок з Україною і повертатися ніхто не буде.
А от чого не було ніколи на моїй пам'яті: батьки почали збиратися до дітей закордон.
напевне, коло спілкування. серед моїх знайомих є такі, що теж збираються залишатися, яел це десь 10-20-30% від загальної кількості. основна причина - це не так легко. звісно, якщо готовий в подальшому десь на будівництві працювати чи на складі - то можливо. ось у вас буде можливість викладати за кордоном? гадаю ні.
про батьків мова не йде. навіть ті, що їздили потім повернулися.
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Shaman
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:14
Shaman написав:
ось у вас буде можливість викладати за кордоном
Та помаленьку тренуюсь і кілька курсів читаю онлайн
Shaman написав:
про батьків мова не йде. навіть ті, що їздили потім повернулися.
А от в мене інша картина: друг в Чехії ще з 2008, його брат ще раніше. Їх батьки поїхали були на кілька місяців в 2022, але повернулися. А тепер хату продают і їдуть "назавжди".
Аналогічно ще в одного знайомого мама продала квартиру місяць тому і поїхала, хоча 2 роки чекала, що син повернеться
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:20
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ось у вас буде можливість викладати за кордоном
Та помаленьку тренуюсь і кілька курсів читаю онлайн
...
англійська?
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Shaman
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:21
Shaman звісно, що англійською. Просто поки важко, багато часу на підготовку витрачаю, але справа рухається
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:22
Дюрі-бачі написав:Shaman
звісно, що англійською
ви ж з такого регіону, що може угорська чи словацька
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