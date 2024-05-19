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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:31
Re: Еміграція, заробітчанство
От і шеф маму забирає в Казахстан, хоча 5 років не хотіла їхати... Таки закон про мобілізацію став переломним для мільйонів
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:26
неправильний висновок
для тих, хто й так був за кордоном й то не для всіх. тому мільйони - це так, для красного словця.
а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносяться?
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:29
На протяжении последних нескольких выходных прозванивал друзей-знакомых в Киеве, у людей депрессивные настроения.
Когда мы уезжали, прощались, многие весьма демонстративно приехали всеми семьями в вышиванках. Мы спрашивали - вот если будет не АТО, а большая война, у вас сыновья подрастают... -Пойдут воевать. Мы - патриоты!
Что они себе представляли под "пойдут воевать" я не знаю, может быть как под фанфары на белом коне и красивой форме будут под ласковым майским солнышком преследовать бегущего врага?
Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.
Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.
И вот до людей дошло.
Сыновья сидят на съемных квартирах, мужья не высовывают нос из дома, если нет потребности "ходить на работу, чтобы получать зарплату".
Из всех кого я знал, один сам пошел в начале войны.
Остальные жили пока их не трогали так, как будто войны нет.
Пока не начались облавы в Киеве.
Сейчас прозвучала фраза "ты должен благодарить того, кто тебе нашептал, что надо уезжать".
При этом, все ругают власть.
Я уже понял, что что-то пытаться объяснить - это разорвать отношения.
Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.
Если у индивидуума нет желания рисковать жизнью своей и детей, нет желания потерять конечности или получить ранения, от которых люди становятся овощами, то интересы индивидуума входят в противоречие с интересами государства.
И даже не задаю уже вопрос - Кто виноват в этой ситуации - украинское руководство, которое пытается сделать что может или пуйло, которое все это начало?
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:40
Re: Еміграція, заробітчанство
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