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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:31
Re: Еміграція, заробітчанство
От і шеф маму забирає в Казахстан, хоча 5 років не хотіла їхати... Таки закон про мобілізацію став переломним для мільйонів
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:26
неправильний висновок
для тих, хто й так був за кордоном й то не для всіх. тому мільйони - це так, для красного словця.
а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносяться?
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:29
На протяжении последних нескольких выходных прозванивал друзей-знакомых в Киеве, у людей депрессивные настроения.
Когда мы уезжали, прощались, многие весьма демонстративно приехали всеми семьями в вышиванках. Мы спрашивали - вот если будет не АТО, а большая война, у вас сыновья подрастают... -Пойдут воевать. Мы - патриоты!
Что они себе представляли под "пойдут воевать" я не знаю, может быть как под фанфары на белом коне и красивой форме будут под ласковым майским солнышком преследовать бегущего врага?
Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.
Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.
И вот до людей дошло.
Сыновья сидят на съемных квартирах, мужья не высовывают нос из дома, если нет потребности "ходить на работу, чтобы получать зарплату".
Из всех кого я знал, один сам пошел в начале войны.
Остальные жили пока их не трогали так, как будто войны нет.
Пока не начались облавы в Киеве.
Сейчас прозвучала фраза "ты должен благодарить того, кто тебе нашептал, что надо уезжать".
При этом, все ругают власть.
Я уже понял, что что-то пытаться объяснить - это разорвать отношения.
Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.
Если у индивидуума нет желания рисковать жизнью своей и детей, нет желания потерять конечности или получить ранения, от которых люди становятся овощами, то интересы индивидуума входят в противоречие с интересами государства.
И даже не задаю уже вопрос - Кто виноват в этой ситуации - украинское руководство, которое пытается сделать что может или пуйло, которое все это начало?
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Дуже нагадує Україну часів Януковича. До мігрантів нормально відносяться, але явний підйом патріотичних настроїв і нелюбов до москалів.
Бо реально є за що. Не для цієї вітки дискусія, але наша влада все копіює за хуйлом, тільки в гіршому виді і зробила дуже багато для погіршення життя людей. А всі необхідні рішення прийняті невчасно і через сраку.
Сабжові закони про мобілізацію мали бути прийняті весною 2022 р. І не мало бути дикого порушення закону, як було із забороною консульських послуг до 18 травня.
А про непобудовані лінії захисту та відремонтовані дороги на лінії фронту краще помовчу...
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:07
Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.
Власть всегда есть за что ругать.
В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.
И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.
И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.
Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Почему большинство американцев живет "от чека до чека":
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:33
Вот юрист рассказывает как, оспаривать потенциальный штраф ТЦК-25 кг:
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:48
Обвал тыла это вызовет.
У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.
Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.
Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.
Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.
Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.
Додано: Нед 19 тра, 2024 22:00
К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.
Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.
Жизнь заставила.
В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.
Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.
Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.
А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников".
Додано: Нед 19 тра, 2024 22:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.
І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).
А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.
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