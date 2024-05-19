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#<1 ... 2122212321242125> Додано: Нед 19 тра, 2024 19:31 Re: Еміграція, заробітчанство От і шеф маму забирає в Казахстан, хоча 5 років не хотіла їхати... Таки закон про мобілізацію став переломним для мільйонів Дюрі-бачі

Повідомлень: 3111 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 20:26 Дюрі-бачі написав: От і шеф маму забирає в Казахстан, хоча 5 років не хотіла їхати... Таки закон про мобілізацію став переломним для мільйонів От і шеф маму забирає в Казахстан, хоча 5 років не хотіла їхати... Таки закон про мобілізацію став переломним

неправильний висновок



для тих, хто й так був за кордоном й то не для всіх. тому мільйони - це так, для красного словця.



а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносяться? неправильний висновокдля тих, хто й так був за кордономй то не для всіх. тому мільйони - це так, для красного словця.а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносяться? Shaman

Повідомлень: 6086 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 20:29 Дюрі-бачі написав: Спілкування із знайомими емігрантами показало, що всі розривають зв'язок з Україною і повертатися ніхто не буде.

А от чого не було ніколи на моїй пам'яті: батьки почали збиратися до дітей закордон. Спілкування із знайомими емігрантами показало, що всі розривають зв'язок з Україною і повертатися ніхто не буде.А от чого не було ніколи на моїй пам'яті: батьки почали збиратися до дітей закордон.



На протяжении последних нескольких выходных прозванивал друзей-знакомых в Киеве, у людей депрессивные настроения.

Когда мы уезжали, прощались, многие весьма демонстративно приехали всеми семьями в вышиванках. Мы спрашивали - вот если будет не АТО, а большая война, у вас сыновья подрастают... -Пойдут воевать. Мы - патриоты!

Что они себе представляли под "пойдут воевать" я не знаю, может быть как под фанфары на белом коне и красивой форме будут под ласковым майским солнышком преследовать бегущего врага?

Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.

Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.

И вот до людей дошло.

Сыновья сидят на съемных квартирах, мужья не высовывают нос из дома, если нет потребности "ходить на работу, чтобы получать зарплату".

Из всех кого я знал, один сам пошел в начале войны.

Остальные жили пока их не трогали так, как будто войны нет.

Пока не начались облавы в Киеве.

Сейчас прозвучала фраза "ты должен благодарить того, кто тебе нашептал, что надо уезжать".



При этом, все ругают власть.

Я уже понял, что что-то пытаться объяснить - это разорвать отношения.

Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.

Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.

У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Если у индивидуума нет желания рисковать жизнью своей и детей, нет желания потерять конечности или получить ранения, от которых люди становятся овощами, то интересы индивидуума входят в противоречие с интересами государства.



И даже не задаю уже вопрос - Кто виноват в этой ситуации - украинское руководство, которое пытается сделать что может или пуйло, которое все это начало? На протяжении последних нескольких выходных прозванивал друзей-знакомых в Киеве, у людей депрессивные настроения.Когда мы уезжали, прощались, многие весьма демонстративно приехали всеми семьями в вышиванках. Мы спрашивали - вот если будет не АТО, а большая война, у вас сыновья подрастают... -Пойдут воевать. Мы - патриоты!Что они себе представляли под "пойдут воевать" я не знаю, может быть как под фанфары на белом коне и красивой форме будут под ласковым майским солнышком преследовать бегущего врага?Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.И вот до людей дошло.Сыновья сидят на съемных квартирах, мужья не высовывают нос из дома, если нет потребности "ходить на работу, чтобы получать зарплату".Из всех кого я знал, один сам пошел в начале войны.Остальные жили пока их не трогали так, как будто войны нет.Пока не начались облавы в Киеве.Сейчас прозвучала фраза "ты должен благодарить того, кто тебе нашептал, что надо уезжать".При этом, все ругают власть.Я уже понял, что что-то пытаться объяснить - это разорвать отношения.Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.Если у индивидуума нет желания рисковать жизнью своей и детей, нет желания потерять конечности или получить ранения, от которых люди становятся овощами, то интересы индивидуума входят в противоречие с интересами государства.И даже не задаю уже вопрос - Кто виноват в этой ситуации - украинское руководство, которое пытается сделать что может или пуйло, которое все это начало? rjkz

Повідомлень: 16646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 6 3 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 20:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносять а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносять

Дуже нагадує Україну часів Януковича. До мігрантів нормально відносяться, але явний підйом патріотичних настроїв і нелюбов до москалів.

rjkz написав: При этом, все ругают власть. При этом, все ругают власть. Бо реально є за що. Не для цієї вітки дискусія, але наша влада все копіює за хуйлом, тільки в гіршому виді і зробила дуже багато для погіршення життя людей. А всі необхідні рішення прийняті невчасно і через сраку.

Сабжові закони про мобілізацію мали бути прийняті весною 2022 р. І не мало бути дикого порушення закону, як було із забороною консульських послуг до 18 травня.

А про непобудовані лінії захисту та відремонтовані дороги на лінії фронту краще помовчу... Дуже нагадує Україну часів Януковича. До мігрантів нормально відносяться, але явний підйом патріотичних настроїв і нелюбов до москалів.Бо реально є за що. Не для цієї вітки дискусія, але наша влада все копіює за хуйлом, тільки в гіршому виді і зробила дуже багато для погіршення життя людей. А всі необхідні рішення прийняті невчасно і через сраку.Сабжові закони про мобілізацію мали бути прийняті весною 2022 р. І не мало бути дикого порушення закону, як було із забороною консульських послуг до 18 травня.А про непобудовані лінії захисту та відремонтовані дороги на лінії фронту краще помовчу... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3111 З нами з: 29.07.22 Подякував: 553 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 21:07 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносять а в тому ж Казахстані, наскільки там комфортно жити? як до іммігрантів відносять

Дуже нагадує Україну часів Януковича. До мігрантів нормально відносяться, але явний підйом патріотичних настроїв і нелюбов до москалів.

rjkz написав: При этом, все ругают власть. При этом, все ругают власть. Бо реально є за що. Не для цієї вітки дискусія, але наша влада все копіює за хуйлом, тільки в гіршому виді і зробила дуже багато для погіршення життя людей. А всі необхідні рішення прийняті невчасно і через сраку.

Сабжові закони про мобілізацію мали бути прийняті весною 2022 р. І не мало бути дикого порушення закону, як було із забороною консульських послуг до 18 травня. Дуже нагадує Україну часів Януковича. До мігрантів нормально відносяться, але явний підйом патріотичних настроїв і нелюбов до москалів.Бо реально є за що. Не для цієї вітки дискусія, але наша влада все копіює за хуйлом, тільки в гіршому виді і зробила дуже багато для погіршення життя людей. А всі необхідні рішення прийняті невчасно і через сраку.Сабжові закони про мобілізацію мали бути прийняті весною 2022 р. І не мало бути дикого порушення закону, як було із забороною консульських послуг до 18 травня.



Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.

Власть всегда есть за что ругать.

В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.

И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.

И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.

Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать. Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.Власть всегда есть за что ругать.В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.Не ошибается тот, кто ничего не делает.И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать. rjkz

Повідомлень: 16646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 21:21 Re: Еміграція, заробітчанство Почему большинство американцев живет "от чека до чека":

rjkz

Повідомлень: 16646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 21:33



https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=UQFj_9C4EFIVqD0N Вот юрист рассказывает как, оспаривать потенциальный штраф ТЦК-25 кг: Bolt Повідомлень: 2910 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 21:48 rjkz написав: Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.

Власть всегда есть за что ругать.

В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.

И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.

И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.

Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать. Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.Власть всегда есть за что ругать.В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.Не ошибается тот, кто ничего не делает.И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.

Обвал тыла это вызовет.

У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.

Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.

Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.

Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.

Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. Обвал тыла это вызовет.У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. UA Повідомлень: 8331 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:00 UA написав: rjkz написав: Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.

Власть всегда есть за что ругать.

В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.

И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.

И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.

Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать. Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.Власть всегда есть за что ругать.В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.Не ошибается тот, кто ничего не делает.И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.

Обвал тыла это вызовет.

У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.

Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.

Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.

Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.

Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. Обвал тыла это вызовет.У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.



К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.

Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.

Жизнь заставила.

В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.

Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.

Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.

А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников". К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.Жизнь заставила.В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников". rjkz

Повідомлень: 16646 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:02 Re: Еміграція, заробітчанство Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.

І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).

А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях. The_Rebel

Повідомлень: 263 З нами з: 01.06.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2122212321242125> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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