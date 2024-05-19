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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:04

  UA написав:
  rjkz написав:Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.
Власть всегда есть за что ругать.
В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.
И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.
И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.
Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.

Обвал тыла это вызовет.
У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.
Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.
Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.
Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.
Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.

Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?

Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?

И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.
Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?

Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.
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