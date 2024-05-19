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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 тра, 2024 22:04
UA написав: rjkz написав:
Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.
Власть всегда есть за что ругать.
В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.
И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.
И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.
Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.
Обвал тыла это вызовет.
У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.
Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.
Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.
Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.
Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.
Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?
Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?
И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.
Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?
Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:36
rjkz написав:
К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.
Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.
Жизнь заставила.
В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.
Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.
Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.
А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников".
У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.
Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут расследовать тоже 30 лет.
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UA
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:38
UA написав: rjkz написав:
К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.
Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.
Жизнь заставила.
В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.
Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.
Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.
А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников".
У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.
Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут расследовать тоже 30 лет.
30 років у СІЗО - така собі перспектива...
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:41
Starikan
Дійсно, в "офісі простих рішень" як його називали в народі зараз вакантне місце керівника, доки Міхо гріє нари на своїй першій Батьківщині. І якщо не помиляюсь, то юа ніби має перелік нерухомості в Україні. А що коли ніхто не буде розбиратися і кине оком на неї?
Це так само багато людей колись кидалися фразами "сталіна на вас немає!", забуваючи мільйони репресованих і що в цьому переліку міг опинитися кожен, але чомусь себе вони завжди виключали із списку
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:48
Starikan написав: UA написав:
Обвал тыла это вызовет.
У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.
Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.
Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.
Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.
Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.
Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?
Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?
И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.
Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?
Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.
1. Успих, Фриз, Бобуа закончились
2. Вы сами простите какого сорта будите?
У нас только высший сорт не понимает
Значит я маргинал, вместе со своим народам
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Додано: Нед 19 тра, 2024 22:59
The_Rebel написав:Starikan
Дійсно, в "офісі простих рішень" як його називали в народі зараз вакантне місце керівника, доки Міхо гріє нари на своїй першій Батьківщині. І якщо не помиляюсь, то юа ніби має перелік нерухомості в Україні. А що коли ніхто не буде розбиратися і кине оком на неї?
Це так само багато людей колись кидалися фразами "сталіна на вас немає!", забуваючи мільйони репресованих і що в цьому переліку міг опинитися кожен, але чомусь себе вони завжди виключали із списку
Спасибо за беспокойство.
У меня остались несколько неликвидные остатки.
Можете начинать
Лет через 50 будут говорить Чтоб ты жил при Зеленском.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 23:03
rjkz написав:
Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.
Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 23:34
The_Rebel написав:
А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу
і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку
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