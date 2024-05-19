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#<1 ... 2123212421252126> Додано: Нед 19 тра, 2024 22:04 UA написав: rjkz написав: Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.

Власть всегда есть за что ругать.

В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.

И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.

И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.

Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать. Я не сомневаюсь, что есть за что ругать.Власть всегда есть за что ругать.В США ругали Трампа, когда он был президентом, сейчас ругают Байдена.И только "товарищасталина" боялись ругать. А сейчас за любое инакомыслие на раше сажают за решетку.Не ошибается тот, кто ничего не делает.И, повторюсь, сейчас у государства и индивидуумов разные задачи стоят, разнонаправленные. Я не выношу суждения, просто констатирую. Это - объективная реальность. Это надо понять и руководствоваться этим в своих расчетах и планах.И закручивание гражданских прав будет идти по нарастающей. От этого никуда не деться. Скорей всего, будут и дальше приниматься шаги, которые не понравятся и тем, кто уже давно за границей и кого все еще хоть что-то связывает с Украиной.Никакого прока от этого Украине не будет, но вызовет недовольство. Шопаделать.

Обвал тыла это вызовет.

У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.

Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.

Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.

Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.

Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. Обвал тыла это вызовет.У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.

Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?



Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?



И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.

Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?



Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа. Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа. Starikan 2 Повідомлень: 19799 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2617 раз. Подякували: 3166 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:36 rjkz написав: К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.

Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.

Жизнь заставила.

В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.

Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.

Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.

А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников". К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.Жизнь заставила.В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников".

У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.

Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут расследовать тоже 30 лет. У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут расследовать тоже 30 лет. UA Повідомлень: 8335 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 2240 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:38 UA написав: rjkz написав: К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.

Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.

Жизнь заставила.

В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.

Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.

Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.

А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников". К сожалению, Украина - не Израиль, который имел всех ввиду с их "озабоченностями" судьбой палестинских террористов и делает то, что считает нужным, а не то, что проблеял из Белого дома престарелый импотент.Израиль имеет достаточно весомое лобби везде.Жизнь заставила.В Украине все 30 лет власть дерибанила то, до чего могла дотянуться.Для меня большим удивлением стали неудобствва ИВК.Были обнадеживающими робкие шаги против рла в начале срока. Но, очевидно, не по зубам. Надеюсь, рано или поздно, он окажется хоть и в комфортной, но все-же камере.А так, да, Вы правы. Украина вынуждена будет жить по решениям западных "союзников".

У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.

Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут расследовать тоже 30 лет. У ИВК тут убежище как у Фирташа Австрия.Сейчас ИВК открыл против себя дело с истекшим сроком давности за убийство 30 лет назад. Страховка от выдачи в США. Предполагаю что дело будут

30 років у СІЗО - така собі перспектива... 30 років у СІЗО - така собі перспектива... Shaman

Повідомлень: 6089 З нами з: 29.09.19 Подякував: 584 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:41 Starikan

Дійсно, в "офісі простих рішень" як його називали в народі зараз вакантне місце керівника, доки Міхо гріє нари на своїй першій Батьківщині. І якщо не помиляюсь, то юа ніби має перелік нерухомості в Україні. А що коли ніхто не буде розбиратися і кине оком на неї?

Це так само багато людей колись кидалися фразами "сталіна на вас немає!", забуваючи мільйони репресованих і що в цьому переліку міг опинитися кожен, але чомусь себе вони завжди виключали із списку The_Rebel

Повідомлень: 266 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:48 Starikan написав: UA написав: Обвал тыла это вызовет.

У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.

Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.

Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.

Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.

Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. Обвал тыла это вызовет.У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.

Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?



Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?



И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.

Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?



Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа. Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.

1. Успих, Фриз, Бобуа закончились

2. Вы сами простите какого сорта будите?

У нас только высший сорт не понимает

Значит я маргинал, вместе со своим народам 1. Успих, Фриз, Бобуа закончились2. Вы сами простите какого сорта будите?У нас только высший сорт не понимаетЗначит я маргинал, вместе со своим народам UA Повідомлень: 8335 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 2240 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 22:59 The_Rebel написав: Starikan

Дійсно, в "офісі простих рішень" як його називали в народі зараз вакантне місце керівника, доки Міхо гріє нари на своїй першій Батьківщині. І якщо не помиляюсь, то юа ніби має перелік нерухомості в Україні. А що коли ніхто не буде розбиратися і кине оком на неї?

Це так само багато людей колись кидалися фразами "сталіна на вас немає!", забуваючи мільйони репресованих і що в цьому переліку міг опинитися кожен, але чомусь себе вони завжди виключали із списку Дійсно, в "офісі простих рішень" як його називали в народі зараз вакантне місце керівника, доки Міхо гріє нари на своїй першій Батьківщині. І якщо не помиляюсь, то юа ніби має перелік нерухомості в Україні. А що коли ніхто не буде розбиратися і кине оком на неї?Це так само багато людей колись кидалися фразами "сталіна на вас немає!", забуваючи мільйони репресованих і що в цьому переліку міг опинитися кожен, але чомусь себе вони завжди виключали із списку

Спасибо за беспокойство.

У меня остались несколько неликвидные остатки.

Можете начинать

Лет через 50 будут говорить Чтоб ты жил при Зеленском.

Спасибо за беспокойство.У меня остались несколько неликвидные остатки.Можете начинатьЛет через 50 будут говорить Чтоб ты жил при Зеленском. UA Повідомлень: 8335 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 2240 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 23:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.

Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.

У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности. Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.

В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів. Не у государвства, а в теперішньої влади.В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів. flyman

Повідомлень: 35067 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 23:34 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу

і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку flyman

Повідомлень: 35067 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 23:45 flyman написав: The_Rebel написав: А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу

і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку

Опиши свій варіант для прикладу. Але вангую, що будеш закльованим або противниками першого варіанту, або противниками 2-го варіанту, або обома таборами одночасно)) Опиши свій варіант для прикладу. Але вангую, що будеш закльованим або противниками першого варіанту, або противниками 2-го варіанту, або обома таборами одночасно)) The_Rebel

Повідомлень: 266 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 тра, 2024 23:55 UA написав:

Спасибо за беспокойство.

У меня остались несколько неликвидные остатки.

Можете начинать

Лет через 50 будут говорить Чтоб ты жил при Зеленском. Спасибо за беспокойство.У меня остались несколько неликвидные остатки.Можете начинатьЛет через 50 будут говорить Чтоб ты жил при Зеленском.

Я ж не адепт даного рішення . Але частково можу погодитися, що якесь піднесення було б у людей, якби була виконана хоча б обіцянка "весна прийде - саджати будемо". Але вже йде 6-та весна, а крім СІЗО ніяких топ посадок не було. Скажу за себе, лакмусовим папірцем для мене була б посадка голови верховного суду, але так внаглу зам'яти діло... Я ж не адепт даного рішення. Але частково можу погодитися, що якесь піднесення було б у людей, якби була виконана хоча б обіцянка "весна прийде - саджати будемо". Але вже йде 6-та весна, а крім СІЗО ніяких топ посадок не було. Скажу за себе, лакмусовим папірцем для мене була б посадка голови верховного суду, але так внаглу зам'яти діло... The_Rebel

Повідомлень: 266 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2123212421252126> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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