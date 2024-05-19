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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 тра, 2024 00:11
The_Rebel написав:
Я ж не адепт даного рішення
.
Ваша аватарка с вами явно не солидарна.
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