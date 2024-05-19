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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2123212421252126
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 00:11

  The_Rebel написав:Я ж не адепт даного рішення :D .

Ваша аватарка с вами явно не солидарна.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:03

  The_Rebel написав:Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.
І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).
А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.


Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.
Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.
Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.
Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю.
"После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.
Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.
Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:10

  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.
Какие же все вы мерзавцы!
Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".

За 10 лет понял досконально, с меня хватит.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:13

  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.


У "влади" и были и есть все возможности капитулировать и свалить за границу.
Собственно, часть американского политикума приняло-бы капитуляцию Украину с открытием шампанского. И за это готова принять все руководство Украины на вечное содержание. Как Тихановскую.
В среде сторонников республиканцев очень сильно трамповское мнение, что чем быстрее Украина сдастся, тем меньше жертв это повлечет для самой Украины и тем меньше денег они вынуждены будуть дать на войну. Деньги - это главное, что их интересует. Судьба людей на другой стороне земного шара с сама страна Украина - совсем не интересует. Не всех, конечно, есть и нормальные люди, но очень много сторонников того что я написал.
И эти люди в бешенстве от того, что Зеленский "не идет на переговоры (читай "капитуляцию") с пуйлом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:28

rjkz
это даже круче чем про концлагеря! браво.......
ankarasvan
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