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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2123212421252126
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 00:11

  The_Rebel написав:Я ж не адепт даного рішення :D .

Ваша аватарка с вами явно не солидарна.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:03

  The_Rebel написав:Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.
І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).
А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.


Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.
Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.
Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.
Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю.
"После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.
Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.
Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:10

  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.
Какие же все вы мерзавцы!
Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".

За 10 лет понял досконально, с меня хватит.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:13

  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.


У "влади" и были и есть все возможности капитулировать и свалить за границу.
Собственно, часть американского политикума приняло-бы капитуляцию Украину с открытием шампанского. И за это готова принять все руководство Украины на вечное содержание. Как Тихановскую.
В среде сторонников республиканцев очень сильно трамповское мнение, что чем быстрее Украина сдастся, тем меньше жертв это повлечет для самой Украины и тем меньше денег они вынуждены будуть дать на войну. Деньги - это главное, что их интересует. Судьба людей на другой стороне земного шара с сама страна Украина - совсем не интересует. Не всех, конечно, есть и нормальные люди, но очень много сторонников того что я написал.
И эти люди в бешенстве от того, что Зеленский "не идет на переговоры (читай "капитуляцию") с пуйлом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 03:28

rjkz
это даже круче чем про концлагеря! браво.......
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 06:37

  UA написав:
  Starikan написав:
  UA написав:Обвал тыла это вызовет.
У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.
Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.
Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.
Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.
Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.

Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?

Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?

И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.
Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?

Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.

1. Успих, Фриз, Бобуа закончились
2. Вы сами простите какого сорта будите?
У нас только высший сорт не понимает
Значит я маргинал, вместе со своим народам

Смотрите, как говорил один великий актёр, фронтовик и друг Леонида Быкова "ширше"
Деду, как моему покойному отцу, 77
Он в хорошем месте и иногда может поехать на такси посмотреть капитолий
Его сыновьям 51 и 43 года вроде, и родились они вроде не в посольстве Громыки на Манхеттене в те мутные времена и поэтому паспорта с орлом как у Тома Круза у них нет.
Где патриоты и дети патриота и святого борца с барыгами в настоящмй момент? Я не гоню немолодых людей в посадку помогать $-чику наводить гаубицу. Вопрос что они вообще делают фо олл "для фронта, для победы" и в каком тёплом месте с субботы их святая точка сидения с двумя полужопиями
Если что - то есть пример проректора одного известнейшего вуза и фаната вышиванок(командира танка в 21 и отделения в 27, по вусу) который просёк в апреле что по его спецификации(хозчасть) бронь 100%й не будет и перевёлся в Н-ные проректоры по научной работе этого вуза, там точно не подгребут расходный материал(танкистов-патриотов-профессионалов)
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 20 тра, 2024 06:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 06:39

  The_Rebel написав:
  flyman написав:
  The_Rebel написав:А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу

і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку

Опиши свій варіант для прикладу. Але вангую, що будеш закльованим або противниками першого варіанту, або противниками 2-го варіанту, або обома таборами одночасно))

Хто допався до влади якраз рівно 5 років тому мав би усвідомлювати і майбутню відповідальність, так же як і ті, що його-їх проштовхували. Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії. На По дійсно лили тони помиїв за Мінськ, але в тій ситуації це було набагато краще рішення ніж те, що маємо зараз. У 22-му трохи закрутилась недалекі голови від успіхів і маса гучних заяв які вже трісли, лиш біда що розплачуватись за них не тільки рейтингами, а життями і всім іншим. Народ далі знаходить шляхи вислизнути. Я от мав справу до одного молодого хлопця і дзвоню та розумію, що він далеко. А потім відписує, що так і є. Ну і це один з дуже багатьох тільки мені відомих прикладів. Ну а хто вже і так був закордоном, то також чимало вирішили переміститись в залежності від обстановки в конкретній країні. Якщо там як Польщі посадовці щось позаявляли про видачу М1860, то звідти однозначно буде відтік.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.
Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.
И вот до людей дошло.

Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.
Де СЗЧшників більше за 200х
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:42

  Denik написав:
  rjkz написав:Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.
Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.
И вот до людей дошло.

Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.
Де СЗЧшників більше за 200х

Смотрю видосики про выход в Румынию. Чувак рассказывает, что он сидел на румынский заставе. За сутки там 23 чела сдалось. Половина СЗЧ. Причём двое в пикселе(единственное без шевронов были)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:58

Re: Еміграція, заробітчанство

ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну
Дюрі-бачі
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