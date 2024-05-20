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#<1 ... 2123212421252126 Додано: Пон 20 тра, 2024 00:11 The_Rebel написав: Я ж не адепт даного рішення . Я ж не адепт даного рішення

Ваша аватарка с вами явно не солидарна. Ваша аватарка с вами явно не солидарна. UA Повідомлень: 8335 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 2240 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 03:03 The_Rebel написав: Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.

І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).

А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях. Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.



Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.

Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.

Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.

Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю.

"После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.

Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.

Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций. Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю."После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций. rjkz

Повідомлень: 16648 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8354 раз. Подякували: 5240 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 03:10 flyman написав: rjkz написав: Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.

Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.

У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности. Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.

В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів. Не у государвства, а в теперішньої влади.В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.

Какие же все вы мерзавцы!

Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".



За 10 лет понял досконально, с меня хватит. Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.Какие же все вы мерзавцы!Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".За 10 лет понял досконально, с меня хватит. Starikan 2 Повідомлень: 19800 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2618 раз. Подякували: 3166 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 03:13 flyman написав: rjkz написав: Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.

Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.

У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности. Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.

В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів. Не у государвства, а в теперішньої влади.В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.



У "влади" и были и есть все возможности капитулировать и свалить за границу.

Собственно, часть американского политикума приняло-бы капитуляцию Украину с открытием шампанского. И за это готова принять все руководство Украины на вечное содержание. Как Тихановскую.

В среде сторонников республиканцев очень сильно трамповское мнение, что чем быстрее Украина сдастся, тем меньше жертв это повлечет для самой Украины и тем меньше денег они вынуждены будуть дать на войну. Деньги - это главное, что их интересует. Судьба людей на другой стороне земного шара с сама страна Украина - совсем не интересует. Не всех, конечно, есть и нормальные люди, но очень много сторонников того что я написал.

И эти люди в бешенстве от того, что Зеленский "не идет на переговоры (читай "капитуляцию") с пуйлом. У "влади" и были и есть все возможности капитулировать и свалить за границу.Собственно, часть американского политикума приняло-бы капитуляцию Украину с открытием шампанского. И за это готова принять все руководство Украины на вечное содержание. Как Тихановскую.В среде сторонников республиканцев очень сильно трамповское мнение, что чем быстрее Украина сдастся, тем меньше жертв это повлечет для самой Украины и тем меньше денег они вынуждены будуть дать на войну. Деньги - это главное, что их интересует. Судьба людей на другой стороне земного шара с сама страна Украина - совсем не интересует. Не всех, конечно, есть и нормальные люди, но очень много сторонников того что я написал.И эти люди в бешенстве от того, что Зеленский "не идет на переговоры (читай "капитуляцию") с пуйлом. rjkz

Повідомлень: 16648 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8354 раз. Подякували: 5240 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 03:28 rjkz

это даже круче чем про концлагеря! браво....... ankarasvan

Повідомлень: 21 З нами з: 07.04.24 Подякував: 32 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 06:37 UA написав: Starikan написав: UA написав: Обвал тыла это вызовет.

У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.

Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.

Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.

Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.

Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь. Обвал тыла это вызовет.У власти было целых два года на пересмотр результатов большой приватизации.Такие вещи поднимают моральный дух в обществе.Вместо этого поделили народ на сорта, записав себя в высший сорт и утвердили график когда другим умирать за яхту Ахметова.Думаю ситуацию будут в ручном режиме разруливать западные союзники.Корейское перемирие + ввезуть этого сруля куда ни будь.

Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?



Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?



И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.

Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?



Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа. Это как - "фабрики рабочим, земля крестьянам, буржуев на фонарь, царя расстрелять"?Успих, Фриз, Бобуа и другие воюют за яхту Ахметова?И что значит "на сорта"? Не понимаю этого, хоть убей.Да, кто-то должен воевать, кто-то учить, кто-то лечить, кто-то принимать законы, кто-то руководить экономикой. Или "всё закрыть, всем уйти на фронт"?Ничего более глупого не слышал. Типичны взгляд маргинала. И, к сожалению, большинства народа.

1. Успих, Фриз, Бобуа закончились

2. Вы сами простите какого сорта будите?

У нас только высший сорт не понимает

Значит я маргинал, вместе со своим народам 1. Успих, Фриз, Бобуа закончились2. Вы сами простите какого сорта будите?У нас только высший сорт не понимаетЗначит я маргинал, вместе со своим народам

Смотрите, как говорил один великий актёр, фронтовик и друг Леонида Быкова "ширше"

Деду, как моему покойному отцу, 77

Он в хорошем месте и иногда может поехать на такси посмотреть капитолий

Его сыновьям 51 и 43 года вроде, и родились они вроде не в посольстве Громыки на Манхеттене в те мутные времена и поэтому паспорта с орлом как у Тома Круза у них нет.

Где патриоты и дети патриота и святого борца с барыгами в настоящмй момент? Я не гоню немолодых людей в посадку помогать $-чику наводить гаубицу. Вопрос что они вообще делают фо олл "для фронта, для победы" и в каком тёплом месте с субботы их святая точка сидения с двумя полужопиями

Если что - то есть пример проректора одного известнейшего вуза и фаната вышиванок(командира танка в 21 и отделения в 27, по вусу) который просёк в апреле что по его спецификации(хозчасть) бронь 100%й не будет и перевёлся в Н-ные проректоры по научной работе этого вуза, там точно не подгребут расходный материал(танкистов-патриотов-профессионалов) Смотрите, как говорил один великий актёр, фронтовик и друг Леонида Быкова "ширше"Деду, как моему покойному отцу, 77Он в хорошем месте и иногда может поехать на такси посмотреть капитолийЕго сыновьям 51 и 43 года вроде, и родились они вроде не в посольстве Громыки на Манхеттене в те мутные времена и поэтому паспорта с орлом как у Тома Круза у них нет.Где патриоты и дети патриота и святого борца с барыгами в настоящмй момент? Я не гоню немолодых людей в посадку помогать $-чику наводить гаубицу. Вопрос что они вообще делают фо олл "для фронта, для победы" и в каком тёплом месте с субботы их святая точка сидения с двумя полужопиямиЕсли что - то есть пример проректора одного известнейшего вуза и фаната вышиванок(командира танка в 21 и отделения в 27, по вусу) который просёк в апреле что по его спецификации(хозчасть) бронь 100%й не будет и перевёлся в Н-ные проректоры по научной работе этого вуза, там точно не подгребут расходный материал(танкистов-патриотов-профессионалов) Востаннє редагувалось барабашов в Пон 20 тра, 2024 06:41, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 4072 З нами з: 16.06.15 Подякував: 274 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 06:39 The_Rebel написав: flyman написав: The_Rebel написав: А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу

і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку і одна методичка, в якій вказані лише ці два варіанти, і 100500 ботів, які цитують цю методичку

Опиши свій варіант для прикладу. Але вангую, що будеш закльованим або противниками першого варіанту, або противниками 2-го варіанту, або обома таборами одночасно)) Опиши свій варіант для прикладу. Але вангую, що будеш закльованим або противниками першого варіанту, або противниками 2-го варіанту, або обома таборами одночасно))

Хто допався до влади якраз рівно 5 років тому мав би усвідомлювати і майбутню відповідальність, так же як і ті, що його-їх проштовхували. Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії. На По дійсно лили тони помиїв за Мінськ, але в тій ситуації це було набагато краще рішення ніж те, що маємо зараз. У 22-му трохи закрутилась недалекі голови від успіхів і маса гучних заяв які вже трісли, лиш біда що розплачуватись за них не тільки рейтингами, а життями і всім іншим. Народ далі знаходить шляхи вислизнути. Я от мав справу до одного молодого хлопця і дзвоню та розумію, що він далеко. А потім відписує, що так і є. Ну і це один з дуже багатьох тільки мені відомих прикладів. Ну а хто вже і так був закордоном, то також чимало вирішили переміститись в залежності від обстановки в конкретній країні. Якщо там як Польщі посадовці щось позаявляли про видачу М1860, то звідти однозначно буде відтік. Хто допався до влади якраз рівно 5 років тому мав би усвідомлювати і майбутню відповідальність, так же як і ті, що його-їх проштовхували. Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії. На По дійсно лили тони помиїв за Мінськ, але в тій ситуації це було набагато краще рішення ніж те, що маємо зараз. У 22-му трохи закрутилась недалекі голови від успіхів і маса гучних заяв які вже трісли, лиш біда що розплачуватись за них не тільки рейтингами, а життями і всім іншим. Народ далі знаходить шляхи вислизнути. Я от мав справу до одного молодого хлопця і дзвоню та розумію, що він далеко. А потім відписує, що так і є. Ну і це один з дуже багатьох тільки мені відомих прикладів. Ну а хто вже і так був закордоном, то також чимало вирішили переміститись в залежності від обстановки в конкретній країні. Якщо там як Польщі посадовці щось позаявляли про видачу М1860, то звідти однозначно буде відтік. Ой+

Повідомлень: 6699 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 07:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.

Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.

И вот до людей дошло. Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.И вот до людей дошло.

Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.

Де СЗЧшників більше за 200х Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.Де СЗЧшників більше за 200х Denik Повідомлень: 3151 З нами з: 23.02.09 Подякував: 646 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 07:42 Denik написав: rjkz написав: Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.

Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.

И вот до людей дошло. Нет, война - это смерть, калеки, в окопе вода стоит по колено...даже не вода, а жижа из глины и воды. Это ограничение гражданских прав. Это - разрушения.Дети остаются сиротами, а родители теряют детей, жены становятся вдовами.И вот до людей дошло.

Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.

Де СЗЧшників більше за 200х Поточна війна - це десь 10 % сидять в бліндажах, а не окопах, бо в окопах все видно з дрону. А так класична гра в кошки мишки. Всі інші - розвідка (з дронами та іншими залізяками), зв'язок, арта, управління, логістика, механізовані війська на коробочках.Де СЗЧшників більше за 200х

Смотрю видосики про выход в Румынию. Чувак рассказывает, что он сидел на румынский заставе. За сутки там 23 чела сдалось. Половина СЗЧ. Причём двое в пикселе(единственное без шевронов были) Смотрю видосики про выход в Румынию. Чувак рассказывает, что он сидел на румынский заставе. За сутки там 23 чела сдалось. Половина СЗЧ. Причём двое в пикселе(единственное без шевронов были) Bolt Повідомлень: 2911 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 07:58 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну Дюрі-бачі

Повідомлень: 3112 З нами з: 29.07.22 Подякував: 554 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2123212421252126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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