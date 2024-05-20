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#<1 ... 2125212621272128> Додано: Пон 20 тра, 2024 08:31 Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно Shaman

Повідомлень: 6094 З нами з: 29.09.19 Подякував: 584 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 08:43 Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Це було і раніше очевидно, просто деякі були під впливом "Двьє-трі ньєделі" (С).

Але офіс швидких рішень не такі вже і дурачки і готуються приймати по 300 тис мігрантів.



https://forbes.ua/money/immigranti-z-tr ... 2024-21213

Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, – одна з цілей документа.



Ми не зможемо уникнути масової імміграції, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Щороку потрібно залучати близько 300 000 мігрантів, щоб втримати населення Україні на рівні 30 млн, прогнозує вона.



Якщо так справді відбудеться, за 10 років в Україні буде близько 3 млн іммігрантів. Тобто кожен десятий мешканець країни. Це було і раніше очевидно, просто деякі були під впливом "Двьє-трі ньєделі" (С).Але офіс швидких рішень не такі вже і дурачки і готуються приймати по 300 тис мігрантів. BIGor

Повідомлень: 8920 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 08:46 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...

BIGor написав: по 300 тис мігрантів по 300 тис мігрантів а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості Дюрі-бачі

Повідомлень: 3114 З нами з: 29.07.22 Подякував: 554 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 08:49 Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Востаннє редагувалось kyk в Пон 20 тра, 2024 08:56, всього редагувалось 2 разів. kyk Повідомлень: 1072 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 08:49 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно

А ті що законно виїхали вернуться? Що ти несеш. І чого саме М25-60? Тобто їх діти і дружини вернуться, а чоловіки лишаться? Л - логіка. А ті що законно виїхали вернуться? Що ти несеш. І чого саме М25-60? Тобто їх діти і дружини вернуться, а чоловіки лишаться? Л - логіка. BIGor

Повідомлень: 8920 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 09:17 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно

А ті що законно виїхали вернуться? Що ти несеш. І чого саме М25-60? Тобто їх діти і дружини вернуться, а чоловіки лишаться? Л - логіка. А ті що законно виїхали вернуться? Що ти несеш. І чого саме М25-60? Тобто їх діти і дружини вернуться, а чоловіки лишаться? Л - логіка.

переважна більшість тих, хто поїхав - це жінки та діти. та ті чоловіки, які мали підстави (або виїхали з окупованих територій). тому це проблема лише для не дуже великої меншості. якраз у більшості чоловіки знаходяться в Україні.



так, напевне навіть ті, хто поїхав з трьома дітьми - не повернеться (просто перестрахуються). подивимось.



якщо війна наприклад скінчиться в цьому році, то більше половини все одно повернеться ІМХО переважна більшість тих, хто поїхав - це жінки та діти. та ті чоловіки, які мали підстави (або виїхали з окупованих територій). тому це проблема лише для не дуже великої меншості. якраз у більшості чоловіки знаходяться в Україні.так, напевне навіть ті, хто поїхав з трьома дітьми - не повернеться (просто перестрахуються). подивимось.якщо війна наприклад скінчиться в цьому році, то більше половини все одно повернеться ІМХО Shaman

Повідомлень: 6094 З нами з: 29.09.19 Подякував: 584 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 09:27 Ой+ написав: Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії. Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії. Народ свідомо (або, скоріш, як кажуть, не приходячи до тями) обрав владу, яка знаходилась на протилежному від компетентності полюсі. Тепер страждає та втікає. На По дійсно лили тони помиїв за Мінськ, але в тій ситуації це було набагато краще рішення ніж те, що маємо зараз. Ага. Більше того, оскільки найбільш завзятими критиками "Мінську" була саме ця влада, вона не може зараз просто взяти й підписати якийсь варіант миру/перемир'я. Бо того ж дня абсолютно всі зроблять порівняння умов такого миру з тим "Мінськом" (та й взагалі наслідків владування), і зажадають крові. Перспектива опинитись у в'язниці (або на фонарі) за тими самими обвинуваченнями, що сам колись закидав опонентам, дуже не подобається ані Зеленському, ані оточенню. Тому їм всім потрібно продовження війни, оскільки тільки війна робить їх неосудними. Ну а хто вже і так був закордоном, то також чимало вирішили переміститись в залежності від обстановки в конкретній країні. Якщо там як Польщі посадовці щось позаявляли про видачу М1860, то звідти однозначно буде відтік. Я в фейсбуці підписаний на імігрантську групу (одну з багатьох, звісно) невеликої європейської країни, яка майже ніколи не згадується в контексті переселенців. Останнім часом почастішали питання, чи приймають там після перебування в іншіх країнах, і як правильно оформитись. Так що народ хоче запобігти будь-якій ймовірності біти повернутим назад. Хоча, я так думаю, розуміє, що хочь в Польші, хоч в Угорщині, це дуже малоймовірно. Народ свідомо (або, скоріш, як кажуть, не приходячи до тями) обрав владу, яка знаходилась на протилежному від компетентності полюсі. Тепер страждає та втікає.Ага. Більше того, оскільки найбільш завзятими критиками "Мінську" була саме ця влада, вона не може зараз просто взяти й підписати якийсь варіант миру/перемир'я. Бо того ж дня абсолютно всі зроблять порівняння умов такого миру з тим "Мінськом" (та й взагалі наслідків владування), і зажадають крові. Перспектива опинитись у в'язниці (або на фонарі) за тими самими обвинуваченнями, що сам колись закидав опонентам, дуже не подобається ані Зеленському, ані оточенню. Тому їм всім потрібно продовження війни, оскільки тільки війна робить їх неосудними.Я в фейсбуці підписаний на імігрантську групу (одну з багатьох, звісно) невеликої європейської країни, яка майже ніколи не згадується в контексті переселенців. Останнім часом почастішали питання, чи приймають там після перебування в іншіх країнах, і як правильно оформитись. Так що народ хоче запобігти будь-якій ймовірності біти повернутим назад. Хоча, я так думаю, розуміє, що хочь в Польші, хоч в Угорщині, це дуже малоймовірно. M-Audio Повідомлень: 2947 З нами з: 23.03.11 Подякував: 573 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 09:45 Shaman написав:

якщо війна наприклад скінчиться в цьому році, то більше половини все одно повернеться ІМХО якщо війна наприклад скінчиться в цьому році, то більше половини все одно повернеться ІМХО

нам тут втирають що ніякого РПВ, бо перепочине і потім як вжухххх по самий Хуст, так що тест якось не так написано нам тут втирають що ніякого РПВ, бо перепочине і потім як вжухххх по самий Хуст, так що тест якось не так написано flyman

Повідомлень: 35077 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 09:46 kyk написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці). Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці). M-Audio Повідомлень: 2947 З нами з: 23.03.11 Подякував: 573 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 09:48 rjkz написав: The_Rebel написав: Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.

І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).

А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях. Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу.І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців).А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.



Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.

Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.

Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.

Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю.

"После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.

Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.

Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций. Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели.Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью.Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне.Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю."После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно.Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина.Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций.

У вас РПВ = захоплення по Хуст? Ой вей. У вас РПВ = захоплення по Хуст? Ой вей. flyman

Повідомлень: 35077 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2125212621272128> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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