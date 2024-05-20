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Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, – одна з цілей документа.
Ми не зможемо уникнути масової імміграції, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Щороку потрібно залучати близько 300 000 мігрантів, щоб втримати населення Україні на рівні 30 млн, прогнозує вона.
Якщо так справді відбудеться, за 10 років в Україні буде близько 3 млн іммігрантів. Тобто кожен десятий мешканець країни.
Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну
напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно
А ті що законно виїхали вернуться? Що ти несеш. І чого саме М25-60? Тобто їх діти і дружини вернуться, а чоловіки лишаться? Л - логіка.
переважна більшість тих, хто поїхав - це жінки та діти. та ті чоловіки, які мали підстави (або виїхали з окупованих територій). тому це проблема лише для не дуже великої меншості. якраз у більшості чоловіки знаходяться в Україні.
так, напевне навіть ті, хто поїхав з трьома дітьми - не повернеться (просто перестрахуються). подивимось.
якщо війна наприклад скінчиться в цьому році, то більше половини все одно повернеться ІМХО
Ой+ написав:Компетентна влада мала чітко прораховувати і настрої та можливості всередині держави, та нащо розраховувати зовні і в плані допомоги і можливої агресії.
Народ свідомо (або, скоріш, як кажуть, не приходячи до тями) обрав владу, яка знаходилась на протилежному від компетентності полюсі. Тепер страждає та втікає.
На По дійсно лили тони помиїв за Мінськ, але в тій ситуації це було набагато краще рішення ніж те, що маємо зараз.
Ага. Більше того, оскільки найбільш завзятими критиками "Мінську" була саме ця влада, вона не може зараз просто взяти й підписати якийсь варіант миру/перемир'я. Бо того ж дня абсолютно всі зроблять порівняння умов такого миру з тим "Мінськом" (та й взагалі наслідків владування), і зажадають крові. Перспектива опинитись у в'язниці (або на фонарі) за тими самими обвинуваченнями, що сам колись закидав опонентам, дуже не подобається ані Зеленському, ані оточенню. Тому їм всім потрібно продовження війни, оскільки тільки війна робить їх неосудними.
Ну а хто вже і так був закордоном, то також чимало вирішили переміститись в залежності від обстановки в конкретній країні. Якщо там як Польщі посадовці щось позаявляли про видачу М1860, то звідти однозначно буде відтік.
Я в фейсбуці підписаний на імігрантську групу (одну з багатьох, звісно) невеликої європейської країни, яка майже ніколи не згадується в контексті переселенців. Останнім часом почастішали питання, чи приймають там після перебування в іншіх країнах, і як правильно оформитись. Так що народ хоче запобігти будь-якій ймовірності біти повернутим назад. Хоча, я так думаю, розуміє, що хочь в Польші, хоч в Угорщині, це дуже малоймовірно.
Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну
Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних?
Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).
The_Rebel написав:Так, тут rjkz підтримаю 100%. По-перше, коли в Україні на 5й рік правління влади у неї був високий рейтинг та довіра до неї? По-друге, тут ще й додалась війна і коли людям важко дотягнутися до винуватця (путіна та росії), то вони будуть звинувачувати в усьому тих, хто ближче. Зараз уже дійсно від тих самих людей, які кляли путіна на чому світ стоїть - чути такі самі прокльони, але в бік влади. Навіть я, який "проклинав" зелену владу ще до її виграшу на виборах, то зараз в якійсь мірі її розумію - настав такий момент, коли будь-що вона б не зробила, все буде погано в очах народу. І не тільки ця влада, постав туди зараз Порошенко, Залужного чи навіть Дюрі-бачі - немає хорошого рецепту лише вибирати із менших зол (в ситуації коли ніхто не знає, що буде меншим злом в кінці кінців). А по великому рахунку є лише 2 варіанти, що озвучили вище - або продовжувати боротися (втрачаючи людей, економіку, ресурси) в надії на покращення ситуації в майбутньому, або здатися на милість ворогу в надії, що він не буде робити сильні репресії. Ну або мікс цих варіантів у різних пропорціях.
Я не думаю, что капитуляция будет сильно отличаться от гибели. Будут такие репрессии, что нынешние потери на фронте покажутся мелочью. Степень ненависти русни к украинцам всегда была на высоком уровне. Я имею право так говорить и я это не полагаю, а точно знаю. "После всего того, что между нами случилось" (с) она выросла многократно. Фактически, я не удивлюсь массовым казням и концлагерям. Геноцид продолжится в стиле товарищей гитлера и сталина. Международное сообщество будет озабоченно цокать языком и говорить, что так нельзя. ООН - Организация Обеспокоенных Наций.