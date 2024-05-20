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#<1 ... 2125212621272128 Додано: Пон 20 тра, 2024 09:53 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Це було і раніше очевидно, просто деякі були під впливом "Двьє-трі ньєделі" (С).

Але офіс швидких рішень не такі вже і дурачки і готуються приймати по 300 тис мігрантів.



https://forbes.ua/money/immigranti-z-tr ... 2024-21213

Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, – одна з цілей документа.



Ми не зможемо уникнути масової імміграції, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Щороку потрібно залучати близько 300 000 мігрантів, щоб втримати населення Україні на рівні 30 млн, прогнозує вона.



Якщо так справді відбудеться, за 10 років в Україні буде близько 3 млн іммігрантів. Тобто кожен десятий мешканець країни. Це було і раніше очевидно, просто деякі були під впливом "Двьє-трі ньєделі" (С).Але офіс швидких рішень не такі вже і дурачки і готуються приймати по 300 тис мігрантів.

Цікаво, хто ж це буде, і хто і яку соціалочку оплачуватиме (кучеряві та загорілі хлопці з теплих країн депортовані із золотого мільярду взамін на кредити)? Цікаво, хто ж це буде, і хто і яку соціалочку оплачуватиме (кучеряві та загорілі хлопці з теплих країн депортовані із золотого мільярду взамін на кредити)? flyman

Повідомлень: 35077 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:01 M-Audio написав: ... Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці). ... Скільки разів кожний, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).

хтось таке пише. але це далеко не масове явище.



й якщо ціляспрямовано це не роздмухувати, нічого такого не буде. це й є завдання влади шукати, як об'єднати, а не як зробити черговий розкол хтось таке пише. але це далеко не масове явище.й якщо ціляспрямовано це не роздмухувати, нічого такого не буде. це й є завдання влади шукати, як об'єднати, а не як зробити черговий розкол Shaman

Повідомлень: 6094 З нами з: 29.09.19 Подякував: 584 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:05 M-Audio написав: kyk написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних? Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці). Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).

Ніхто, крім друзів/знайомих не буде знати, хто і де просидів. Проблема імхо перебільшена. Побачимо. Ніхто, крім друзів/знайомих не буде знати, хто і де просидів. Проблема імхо перебільшена. Побачимо. kyk Повідомлень: 1072 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2125212621272128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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