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Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, – одна з цілей документа.
Ми не зможемо уникнути масової імміграції, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Щороку потрібно залучати близько 300 000 мігрантів, щоб втримати населення Україні на рівні 30 млн, прогнозує вона.
Якщо так справді відбудеться, за 10 років в Україні буде близько 3 млн іммігрантів. Тобто кожен десятий мешканець країни.
Цікаво, хто ж це буде, і хто і яку соціалочку оплачуватиме (кучеряві та загорілі хлопці з теплих країн депортовані із золотого мільярду взамін на кредити)?
M-Audio написав:... Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).
хтось таке пише. але це далеко не масове явище.
й якщо ціляспрямовано це не роздмухувати, нічого такого не буде. це й є завдання влади шукати, як об'єднати, а не як зробити черговий розкол
Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну
Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних?
Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).
Ніхто, крім друзів/знайомих не буде знати, хто і де просидів. Проблема імхо перебільшена. Побачимо.