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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2125212621272128
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:53

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Це було і раніше очевидно, просто деякі були під впливом "Двьє-трі ньєделі" (С).
Але офіс швидких рішень не такі вже і дурачки і готуються приймати по 300 тис мігрантів.

https://forbes.ua/money/immigranti-z-tr ... 2024-21213
Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, – одна з цілей документа.

Ми не зможемо уникнути масової імміграції, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Щороку потрібно залучати близько 300 000 мігрантів, щоб втримати населення Україні на рівні 30 млн, прогнозує вона.

Якщо так справді відбудеться, за 10 років в Україні буде близько 3 млн іммігрантів. Тобто кожен десятий мешканець країни.

Цікаво, хто ж це буде, і хто і яку соціалочку оплачуватиме (кучеряві та загорілі хлопці з теплих країн депортовані із золотого мільярду взамін на кредити)?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:01

  M-Audio написав:... Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).

хтось таке пише. але це далеко не масове явище.

й якщо ціляспрямовано це не роздмухувати, нічого такого не буде. це й є завдання влади шукати, як об'єднати, а не як зробити черговий розкол
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:05

  M-Audio написав:
  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну

Що саме станеться? Почнуть начисляти 25к штрафу кожного дня за неуточнення даних?
Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Тут більше, мабуть, психологічний момент -- як повертатись в країну, яка вважає тебе злочинцем, і хоче покарати? А це ж не тільки офіційно, зі штрафами. Скільки разів кожний читав дописів від простих людей, не від влади, що ті, хто виїхав, не мають повертатись ніколи, або мають бути позбавлені громадянства, з конфіскацією всього, що ще залишилось в Україні. Думаю, що такі настрої будуть в подальшому тільки підсилюватись. А спроба повернення після припинення вогню та, відповідно, зникнення загрози відправки на фронт, точно буде сприйматись більшістю навіть не просто як зрада, а як спроба надурняк скористатися надбаннями тих, хто "проливав кров" (байдуже, якщо ці проливалщики самі пересиділи всю війну в Криївці).

Ніхто, крім друзів/знайомих не буде знати, хто і де просидів. Проблема імхо перебільшена. Побачимо.
kyk
 
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