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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2125212621272128
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:32

https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:34

Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:37

  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:39

  Starikan написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.
Какие же все вы мерзавцы!
Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".

За 10 лет понял досконально, с меня хватит.

звичайно хватить, бо не держава для пересіченого, а пересічений гвинтик в державі, тільки якщо що підгорає, то державні мужі як таргани розбігаються
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:42

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:53

  flyman написав:
  Bolt написав:
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів

…за яхту ахметова. Давайте піднімемо ціну на кВт, щоб відновити приватні генеруючі та маневрові потужності. Бо мало того, що прокладені вашим коштом труби ми віддали фірташу, а поставлені вашим коштом стовпи/кабелі/тп-шки ахметову, то ви повинні тепер довічно підтримувати це все в задовільному стані.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:39

  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:47

  M-Audio написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом.

У випадку чого, я один штраф осилю сплатити, а далі буде видно. В будь якому випадку, в систему треба намагатись попасти, як можна пізніше.
І так зранку мусив додому через лісок метеорологів об'їжджати, бо раніше терміну данні хочуть мої обновити. 😏
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