Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2125212621272128 Додано: Пон 20 тра, 2024 10:30 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн. Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3115 З нами з: 29.07.22 Подякував: 555 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:32 https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w

Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. Bolt Повідомлень: 2914 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:34 Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів. gonchik74

Повідомлень: 758 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:37 gonchik74 написав: Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів. Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?! Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?! Bolt Повідомлень: 2914 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:39 Starikan написав: flyman написав: rjkz написав: Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.

Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.

У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности. Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.

В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів. Не у государвства, а в теперішньої влади.В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.

Какие же все вы мерзавцы!

Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".



За 10 лет понял досконально, с меня хватит. Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.Какие же все вы мерзавцы!Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".За 10 лет понял досконально, с меня хватит.

звичайно хватить, бо не держава для пересіченого, а пересічений гвинтик в державі, тільки якщо що підгорає, то державні мужі як таргани розбігаються звичайно хватить, бо не держава для пересіченого, а пересічений гвинтик в державі, тільки якщо що підгорає, то державні мужі як таргани розбігаються flyman

Повідомлень: 35073 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:42 Bolt написав: gonchik74 написав: Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів. Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?! Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів flyman

Повідомлень: 35073 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 10:53 flyman написав: Bolt написав: gonchik74 написав: Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів. Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?! Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів

…за яхту ахметова. Давайте піднімемо ціну на кВт, щоб відновити приватні генеруючі та маневрові потужності. Бо мало того, що прокладені вашим коштом труби ми віддали фірташу, а поставлені вашим коштом стовпи/кабелі/тп-шки ахметову, то ви повинні тепер довічно підтримувати це все в задовільному стані. …за яхту ахметова. Давайте піднімемо ціну на кВт, щоб відновити приватні генеруючі та маневрові потужності. Бо мало того, що прокладені вашим коштом труби ми віддали фірташу, а поставлені вашим коштом стовпи/кабелі/тп-шки ахметову, то ви повинні тепер довічно підтримувати це все в задовільному стані. gonchik74

Повідомлень: 758 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 11:39 Bolt написав: https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w

Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8wВчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом. Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом. M-Audio Повідомлень: 2949 З нами з: 23.03.11 Подякував: 574 раз. Подякували: 407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 11:47 M-Audio написав: Bolt написав: https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w

Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8wВчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом. Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом.

У випадку чого, я один штраф осилю сплатити, а далі буде видно. В будь якому випадку, в систему треба намагатись попасти, як можна пізніше.

І так зранку мусив додому через лісок метеорологів об'їжджати, бо раніше терміну данні хочуть мої обновити. 😏 У випадку чого, я один штраф осилю сплатити, а далі буде видно. В будь якому випадку, в систему треба намагатись попасти, як можна пізніше.І так зранку мусив додому через лісок метеорологів об'їжджати, бо раніше терміну данні хочуть мої обновити. 😏 Bolt Повідомлень: 2914 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2125212621272128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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