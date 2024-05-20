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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2126212721282129
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:35

  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26

  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.

Це не я, це він...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:10

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.

Це добре чи погано?
Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?
Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.
Тепер пора платити по рахункам. :mrgreen:
Frant
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