Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:35
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26
Додано: Пон 20 тра, 2024 14:10
Це добре чи погано?
Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?
Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.
75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.
Тепер пора платити по рахункам.
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