RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2126212721282129>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:39

  Starikan написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Я уже даже не спрашиваю, понимают -ли они, что иного выхода у государства нет.
Или капитулировать или отправлять воевать тех, кого сможет мобилизировать. И тех кто сам был готов уже нет - они это сделали в самом начале.
У государства стоит задача - защитить себя, основную часть населения, территории. Но не каждого в отдельности.

Не у государвства, а в теперішньої влади.
В держави є повно ресурсу, хто десятиліттями були держслужбовцями, чиновниками, силовиками, бюджетниками та іншими бюджетосісями. А тепер платників податків женуть на фронт, щоб захистити тих всіх паразитів.

Да-да, посадить всех "хвилосоФов" на пАрАход и затопить.
Какие же все вы мерзавцы!
Когда-то я зарегился на финфоруме, чтобы понять менталитет наших "пидприемцив".

За 10 лет понял досконально, с меня хватит.

звичайно хватить, бо не держава для пересіченого, а пересічений гвинтик в державі, тільки якщо що підгорає, то державні мужі як таргани розбігаються
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:42

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:53

  flyman написав:
  Bolt написав:
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

а хз, може ефективні менеджери мають мрії, що мігранти отримають громадянство неньки і підуть потім в посадки замість аборигенів

…за яхту ахметова. Давайте піднімемо ціну на кВт, щоб відновити приватні генеруючі та маневрові потужності. Бо мало того, що прокладені вашим коштом труби ми віддали фірташу, а поставлені вашим коштом стовпи/кабелі/тп-шки ахметову, то ви повинні тепер довічно підтримувати це все в задовільному стані.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:39

  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом.
M-Audio
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 23.03.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:47

  M-Audio написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Та припиніть піарити цого недоросля. Він навіть не здатен до кінця дочитати закон, який намагається обговорювати, а вдає з себе юриста (і завжди таким був). Іноді він і каже правильні речі, але брати його поради у використання може закінчитись несподіваним результатом.

У випадку чого, я один штраф осилю сплатити, а далі буде видно. В будь якому випадку, в систему треба намагатись попасти, як можна пізніше.
І так зранку мусив додому через лісок метеорологів об'їжджати, бо раніше терміну данні хочуть мої обновити. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2915
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:33

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

Який зміст?! Брати з мігрантів гроші, за право переселятися в Україну?! Чи щось інше?!

Треба сорт який не підпадає під мобілізаційні 18-60 щоб обслуговувати перший сорт і його бізнеси. Думаю якісь африканці/сирійці будуть згодні на такі роботи з метою подальшої еміграції в ЄС.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:35

  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26

  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w
Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.

Це не я, це він...
Bolt
 
Повідомлень: 2915
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:10

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.

Це добре чи погано?
Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?
Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.
  gonchik74 написав:Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.
Тепер пора платити по рахункам. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23860
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:20

  Frant написав:Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?
Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.

75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.
Тепер пора платити по рахункам. :mrgreen:
варто.

Але ж експропріюють на користь суддівських зарплат\пенсій і ментівських_з_45років_пенсій, та на якесь нове асфальтування у Покровськах,...
flysoulfly
 
Повідомлень: 4761
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2126212721282129>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3992)
20.05.2024 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.