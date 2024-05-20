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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2126212721282129
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Франт забыл о фильме классика(ватного на пенсии классика) о том, что и друзей Сралина и Фрунзе можно уплотнить комитетом Швондеров-ветеранов и заставить счасливо сесть на диету 1200ККал для сбрасывания лишнего веса(рацион заключённого в концлагере до 41года)
Что ветераны-конфискаторы будут далеко не Симорозы и Дзюбы, а Мосийчучки с Дикими в силу природного умения громко орать.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно
Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...
  BIGor написав:по 300 тис мігрантів
а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості


Можете мне, сирому, пояснить о чем речь?
Я в курсе, что для государства Украина списочная часть населения - догма.
Те, кто имеет гражданство иных стран, но не выщел из украинского, что нереально было и раньше, а сейчас совсем - считаются гражданами Украины даже если они давно умерли на чужбине. Украинские загсы об этом не извещены, а значит 120-летний условный Абрам Соломонович, который уехал в 90 лет 30 лет назад, живее всех живых и всенепременно с украинским паспортом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:30

  Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну


ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
Сорри за глупые вопросы.
Мы сами не местные, отстали от паровоза.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  Frant написав:Це добре чи погано?
Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.

  rjkz написав:Мы сами не местные, отстали от паровоза.

Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 тра, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.

І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?
kyk
 
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