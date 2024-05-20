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#<1 ... 2127212821292130> Додано: Пон 20 тра, 2024 15:01 Re: Еміграція, заробітчанство Франт забыл о фильме классика(ватного на пенсии классика) о том, что и друзей Сралина и Фрунзе можно уплотнить комитетом Швондеров-ветеранов и заставить счасливо сесть на диету 1200ККал для сбрасывания лишнего веса(рацион заключённого в концлагере до 41года)

Что ветераны-конфискаторы будут далеко не Симорозы и Дзюбы, а Мосийчучки с Дикими в силу природного умения громко орать. барабашов Повідомлень: 4072 З нами з: 16.06.15 Подякував: 274 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 15:28 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...

BIGor написав: по 300 тис мігрантів по 300 тис мігрантів а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості



Можете мне, сирому, пояснить о чем речь?

Я в курсе, что для государства Украина списочная часть населения - догма.

Те, кто имеет гражданство иных стран, но не выщел из украинского, что нереально было и раньше, а сейчас совсем - считаются гражданами Украины даже если они давно умерли на чужбине. Украинские загсы об этом не извещены, а значит 120-летний условный Абрам Соломонович, который уехал в 90 лет 30 лет назад, живее всех живых и всенепременно с украинским паспортом. Можете мне, сирому, пояснить о чем речь?Я в курсе, что для государства Украина списочная часть населения - догма.Те, кто имеет гражданство иных стран, но не выщел из украинского, что нереально было и раньше, а сейчас совсем - считаются гражданами Украины даже если они давно умерли на чужбине. Украинские загсы об этом не извещены, а значит 120-летний условный Абрам Соломонович, который уехал в 90 лет 30 лет назад, живее всех живых и всенепременно с украинским паспортом. rjkz

Повідомлень: 16650 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8354 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 15:30 Дюрі-бачі написав: ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну



ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?

Сорри за глупые вопросы.

Мы сами не местные, отстали от паровоза. ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?Сорри за глупые вопросы.Мы сами не местные, отстали от паровоза. rjkz

Повідомлень: 16650 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8354 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40 Re: Еміграція, заробітчанство Frant написав: Це добре чи погано? Це добре чи погано? Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.



rjkz написав: Мы сами не местные, отстали от паровоза. Мы сами не местные, отстали от паровоза.

Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис. Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 тра, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3118 З нами з: 29.07.22 Подякував: 556 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56 Дюрі-бачі написав: Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис. Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.

І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною? І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною? kyk Повідомлень: 1076 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:09 Re: Еміграція, заробітчанство kyk написав: І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною? І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?

Чому ні? Що саме їх тут тримає? Чому ні? Що саме їх тут тримає? dimo_0n Повідомлень: 362 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:13 dimo_0n написав: kyk написав: І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною? І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?

Чому ні? Що саме їх тут тримає? Чому ні? Що саме їх тут тримає?

У кожного свої причини. Але переживати через тижневий заробіток - явно ніхто не буде. У кожного свої причини. Але переживати через тижневий заробіток - явно ніхто не буде. kyk Повідомлень: 1076 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:17 kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця Дюрі-бачі

Повідомлень: 3118 З нами з: 29.07.22 Подякував: 556 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:18 Дюрі-бачі написав: Frant написав: Це добре чи погано? Це добре чи погано? Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.



rjkz написав: Мы сами не местные, отстали от паровоза. Мы сами не местные, отстали от паровоза.

Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис. Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.

Ось я і очікую коли повісточка прийде, тоді(може) і піду. Але зважаючи на наше роздовбайство то може і не наступити так швидко. Набагато більша ймовірність, що за той час по дорозі ТЦК впарить повістку. Ось я і очікую коли повісточка прийде, тоді(може) і піду. Але зважаючи на наше роздовбайство то може і не наступити так швидко. Набагато більша ймовірність, що за той час по дорозі ТЦК впарить повістку. Bolt Повідомлень: 2919 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20 Дюрі-бачі написав: kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? kyk Повідомлень: 1076 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2127212821292130> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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