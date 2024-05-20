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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:01
Франт забыл о фильме классика(ватного на пенсии классика) о том, что и друзей Сралина и Фрунзе можно уплотнить комитетом Швондеров-ветеранов и заставить счасливо сесть на диету 1200ККал для сбрасывания лишнего веса(рацион заключённого в концлагере до 41года)
Что ветераны-конфискаторы будут далеко не Симорозы и Дзюбы, а Мосийчучки с Дикими в силу природного умения громко орать.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
напевне більше для М25-60, які перетнули незаконно
Так новий закон урівнює всіх: і тих, хто перетнув законно, і тих - хто незаконно і навіть тих, хто вже знявся з обліку і має ВНЖ чи навіть громадянство іншої країни...
BIGor написав:
по 300 тис мігрантів
а результат буде як з потужними укріпленнями: кілька десятків тисяч Індусів, які втечуть до Європи за першої можливості
Можете мне, сирому, пояснить о чем речь?
Я в курсе, что для государства Украина списочная часть населения - догма.
Те, кто имеет гражданство иных стран, но не выщел из украинского, что нереально было и раньше, а сейчас совсем - считаются гражданами Украины даже если они давно умерли на чужбине. Украинские загсы об этом не извещены, а значит 120-летний условный Абрам Соломонович, который уехал в 90 лет 30 лет назад, живее всех живых и всенепременно с украинским паспортом.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:30
Дюрі-бачі написав:
ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну
ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
Сорри за глупые вопросы.
Мы сами не местные, отстали от паровоза.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40
Frant написав:
Це добре чи погано?
Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.
rjkz написав:
Мы сами не местные, отстали от паровоза.
Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 20 тра, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56
Дюрі-бачі написав:
Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.
І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?
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kyk
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:09
kyk написав:
І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?
Чому ні? Що саме їх тут тримає?
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dimo_0n
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:13
dimo_0n написав: kyk написав:
І люди через штраф в 400-600 євро порвуть зв'язки з Батьківщиною?
Чому ні? Що саме їх тут тримає?
У кожного свої причини. Але переживати через тижневий заробіток - явно ніхто не буде.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:17
kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:18
Дюрі-бачі написав: Frant написав:
Це добре чи погано?
Здебільшого погано: Україна ще глибше закопає себе в демографічну яму. Ну і навіть помірковані патріоти збільшать своє бажання емігрувати після перемоги України у війні.
rjkz написав:
Мы сами не местные, отстали от паровоза.
Можуть посилати всім, хто не оновив дані, "вимоги" прийти і оновити на ту адресу, яка є в ТЦК. А якщо не виконати цю вимогу - можуть штрафувати. Очікую вже десь у вересні масові блокування рахунків виконавцями за штраф 17-25.5 тис.
Ось я і очікую коли повісточка прийде, тоді(може) і піду. Але зважаючи на наше роздовбайство то може і не наступити так швидко. Набагато більша ймовірність, що за той час по дорозі ТЦК впарить повістку.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20
Дюрі-бачі написав:kyk
оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця
То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?
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