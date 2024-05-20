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#<1 ... 2127212821292130 Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21 Bolt тцк вже закордоном впарює повістки? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3118 З нами з: 29.07.22 Подякував: 556 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:26 kyk написав: Дюрі-бачі написав: kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

Задумаються про продаж майна в неньці, якщо раніше не продали/не думали, про глибшу асиміляцію в тій країні, де перебувають, або змінять на іншу, де легше/вигідніше пустити корені. Перестануть думати про повернення. Задумаються про продаж майна в неньці, якщо раніше не продали/не думали, про глибшу асиміляцію в тій країні, де перебувають, або змінять на іншу, де легше/вигідніше пустити корені. Перестануть думати про повернення. gonchik74

Повідомлень: 761 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:35 Дюрі-бачі написав: Bolt тцк вже закордоном впарює повістки? тцк вже закордоном впарює повістки?

Там нашим і без ТЦК з повістками вже проблем наробили. Там нашим і без ТЦК з повістками вже проблем наробили. Bolt Повідомлень: 2919 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 16:40 kyk написав: Дюрі-бачі написав: kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

Теоретично я міг не дивитись Єдиний телемарафон і не знати, що я маю оновити данніна протязі 60 днів. Тобто відповідальність наступить, тільки через 10 днів після того, як рекомендований лист з повісткою прийде на моє поштове відділення. А це зовсім не означає, що це станеться рівно через 60 днів(чи навіть 70) Теоретично я міг не дивитись Єдиний телемарафон і не знати, що я маю оновити данніна протязі 60 днів. Тобто відповідальність наступить, тільки через 10 днів після того, як рекомендований лист з повісткою прийде на моє поштове відділення. А це зовсім не означає, що це станеться рівно через 60 днів(чи навіть 70) Bolt Повідомлень: 2919 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:01 Frant написав: Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?

Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна. Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна. Я вже тут писав - я майно і житло вже фактично втратив без всякої конфіскації. То я можу, як вже _покараний_ ухилянт, жити як вільна людина, без загрози бусифікації, штрафів, і т.ін.?

Якщо ні, то чому для ухилянтів саме таке покарання? Я вже тут писав - я майно і житло вже фактично втратив без всякої конфіскації. То я можу, як вже _покараний_ ухилянт, жити як вільна людина, без загрози бусифікації, штрафів, і т.ін.?Якщо ні, то чому для ухилянтів саме таке покарання? M-Audio Повідомлень: 2953 З нами з: 23.03.11 Подякував: 575 раз. Подякували: 409 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:09 Дюрі-бачі написав: Bolt тцк вже закордоном впарює повістки? тцк вже закордоном впарює повістки?

Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати. Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати. M-Audio Повідомлень: 2953 З нами з: 23.03.11 Подякував: 575 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29 rjkz написав: Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета? Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета? "Последняя осень" © "Последняя осень" © flysoulfly Повідомлень: 4767 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1614 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:40 kyk написав: Дюрі-бачі написав: kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле) рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле) flysoulfly Повідомлень: 4767 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1614 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:43 https://m.censor.net/ua/news/3490405/el ... _funktsiyu

Лягушку даже не будут варить на медленном огне. И двух дней не прошло... Лягушку даже не будут варить на медленном огне. И двух дней не прошло... Bolt Повідомлень: 2919 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2127212821292130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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