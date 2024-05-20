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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2127212821292130
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:21

Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:26

  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

Задумаються про продаж майна в неньці, якщо раніше не продали/не думали, про глибшу асиміляцію в тій країні, де перебувають, або змінять на іншу, де легше/вигідніше пустити корені. Перестануть думати про повернення.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:35

  Дюрі-бачі написав:Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?

Там нашим і без ТЦК з повістками вже проблем наробили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:40

  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

Теоретично я міг не дивитись Єдиний телемарафон і не знати, що я маю оновити данніна протязі 60 днів. Тобто відповідальність наступить, тільки через 10 днів після того, як рекомендований лист з повісткою прийде на моє поштове відділення. А це зовсім не означає, що це станеться рівно через 60 днів(чи навіть 70)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:01

  Frant написав:Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?
Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.
Я вже тут писав - я майно і житло вже фактично втратив без всякої конфіскації. То я можу, як вже _покараний_ ухилянт, жити як вільна людина, без загрози бусифікації, штрафів, і т.ін.?
Якщо ні, то чому для ухилянтів саме таке покарання?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:09

  Дюрі-бачі написав:Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?

Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29

  rjkz написав:Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
"Последняя осень" ©
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:40

  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:43

https://m.censor.net/ua/news/3490405/el ... _funktsiyu
Лягушку даже не будут варить на медленном огне. И двух дней не прошло...
Bolt
 
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