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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2126212721282129
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29

  rjkz написав:Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
"Последняя осень" ©
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:40

  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:57

kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:40

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?

Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.

Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.

Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:59

  Дюрі-бачі написав:kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.

Зрозуміло. 400 євро штрафу, всі зливають воду.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:59

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну


ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
Сорри за глупые вопросы.
Мы сами не местные, отстали от паровоза.

після цього дедлайна можуть почати арештовувати вашу прелєсць в панельці
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 20:15

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО 16 липня буде рубікон для всіх емігрантів, після якого більшість не повернется в Україну


ЧТо будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
Сорри за глупые вопросы.
Мы сами не местные, отстали от паровоза.

після цього дедлайна можуть почати арештовувати вашу прелєсць в панельці


Всего-то?
И все так беспокоятся о моей "прелесци в панельци"?
Беспокойтесь о чем-то более важном.
https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 02:39

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.

Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара
Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил
барабашов
 
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