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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29
rjkz написав:
Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета?
"Последняя осень" ©
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:40
kyk написав: Дюрі-бачі написав:kyk
оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця
То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?
рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле)
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:57
kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:40
M-Audio написав: Дюрі-бачі написав:Bolt
тцк вже закордоном впарює повістки?
Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.
Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.
Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:59
Дюрі-бачі написав:kyk
я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.
Зрозуміло. 400 євро штрафу, всі зливають воду.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 02:39
Дюрі-бачі написав: M-Audio написав:
Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.
Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.
Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара
Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил
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Додано: Вів 21 тра, 2024 12:39
барабашов написав:
Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара
Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил
Над Раиси 59 как минимум висит служебная халатность при походе на шашлики приведшие к некоторым неудобсвам среди 2 и 3 сорта. Мелкое правонарушение конечно, но уволится по собственному желанию мешает.
У западных партнеров замечания к уровню шума при работе пилорамы.
Нужен больничный с госпитализацией в Ихилов.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:08
Цінуємо український біометричний паспорт, який дозволяє відвідувати більше сотні країн світу без візи:
З 11 червня 2024 року вартість шенгенської візи, яка дозволяє безвізово подорожувати до країн Європи, зросте на 12 відсотків.
Підвищені ціни набудуть чинності з 11 червня 2024 року.
З цієї дати вартість шенгенської візи зросте з 80 до 90 євро.
Плата за короткострокову візу для дітей віком від 6 до 12 років зросте з 40 до 45 євро.
Основними причинами такого підвищення в ЄС називають інфляцію та зарплати держслужбовців.
Візовий збір востаннє підвищували з 60 до 80 євро в лютому 2020 року.
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