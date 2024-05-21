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Дюрі-бачі написав:Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?
Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.
Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.
Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян.
M-Audio написав:Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.
Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.
Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил
барабашов написав:Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил
Над Раиси 59 как минимум висит служебная халатность при походе на шашлики приведшие к некоторым неудобсвам среди 2 и 3 сорта. Мелкое правонарушение конечно, но уволится по собственному желанию мешает. У западных партнеров замечания к уровню шума при работе пилорамы. Нужен больничный с госпитализацией в Ихилов.