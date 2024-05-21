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#<1 ... 2126212721282129 Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29 rjkz написав: Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета? Что будет 16 июля кроме начала второй половины лета? "Последняя осень" © "Последняя осень" © flysoulfly Повідомлень: 4771 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1613 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:40 kyk написав: Дюрі-бачі написав: kyk оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця оплата штрафу не звільняє від необхідності оновлення даних: штрафувати будуть точно багато разів. Питання тільки з якою періодичністю : кожного місяця чи через місяця

То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону? То що, по вашому, зроблять люди після настання рубікону?

рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле) рубикон не равно DEAD'line (в плохом смысле) flysoulfly Повідомлень: 4771 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1613 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 17:57 kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3121 З нами з: 29.07.22 Подякував: 555 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 18:40 M-Audio написав: Дюрі-бачі написав: Bolt тцк вже закордоном впарює повістки? тцк вже закордоном впарює повістки?

Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати. Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.

Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.



Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян. Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян. BIGor

Повідомлень: 8924 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1341 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 18:59 Дюрі-бачі написав: kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків. я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.

Зрозуміло. 400 євро штрафу, всі зливають воду. Зрозуміло. 400 євро штрафу, всі зливають воду. kyk Повідомлень: 1076 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 02:39 Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн. Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.

Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара

Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллараДа и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил барабашов Повідомлень: 4075 З нами з: 16.06.15 Подякував: 274 раз. Подякували: 343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 12:39 барабашов написав: Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллара

Да и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил Вы конечно весьма молодой человек, но позволю себе вам напомнить, что за 150тонн в 90-91годах убивали кооператоров семьями, осенью 92го столько стоила приличная кожаная куртка(но уже в крб),а Новый95й год начался почти таким курсом доллараДа и наш Раиси со своими аятоллами не вечен и штраф как приклеют, так и объявят незаконным, ну или размер вдесятеро распилят чтоб хоть кто-то что-то уплатил

Над Раиси 59 как минимум висит служебная халатность при походе на шашлики приведшие к некоторым неудобсвам среди 2 и 3 сорта. Мелкое правонарушение конечно, но уволится по собственному желанию мешает.

У западных партнеров замечания к уровню шума при работе пилорамы.

Нужен больничный с госпитализацией в Ихилов. Над Раиси 59 как минимум висит служебная халатность при походе на шашлики приведшие к некоторым неудобсвам среди 2 и 3 сорта. Мелкое правонарушение конечно, но уволится по собственному желанию мешает.У западных партнеров замечания к уровню шума при работе пилорамы.Нужен больничный с госпитализацией в Ихилов. UA Повідомлень: 8328 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2241 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 15:07 Re: Еміграція, заробітчанство всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік Дюрі-бачі

Повідомлень: 3121 З нами з: 29.07.22 Подякував: 555 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 15:33 Дюрі-бачі написав: всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік



Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны: rjkz

Повідомлень: 16651 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 15:44 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік



Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" Gastarbaiter Повідомлень: 3218 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2126212721282129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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