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Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
Gastarbaiter написав:Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
По американскому ТВ тоже ничего не говорили. Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.
rjkz написав:нник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" [
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
По американскому ТВ тоже ничего не говорили. Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.
Ключевое слово,, на территории страны пребывания, а в Украине,, гражданами которой они остаются,, конституция на паузе"..., а законов слуги каких угодно могут наваять.
Родич виїхав в 16-му, в 21-му знявся з обліку в звʼязку з виїздом за кордон. Його дружина зараз вагітна другою дитиною. Збирався реєструвати дитину в консульстві. Після приколів міністерства кулеби просто прискорив процедуру отримання громадянства Польщі. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Майна не має. Я збирався повертатись. Після прийняття нового закону таки піду отримувати карту побиту. Що там віденський вʼязень? Червень скоро…