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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2127212821292130
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:55

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік


Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:
https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs

Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" :mrgreen:


То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?
Как-бы человек может быть не в курсе.
И в приложение может не заходить.
Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.
Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.
Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:00

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:
Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:
https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs

Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" :mrgreen:


То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?
Как-бы человек может быть не в курсе.
И в приложение может не заходить.
Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.
Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.
Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:03

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" :mrgreen:


То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?
Как-бы человек может быть не в курсе.
И в приложение может не заходить.
Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.
Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.
Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)


По американскому ТВ тоже ничего не говорили.
Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:09

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:нник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" :mrgreen:[

То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?
Как-бы человек может быть не в курсе.
И в приложение может не заходить.
Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.
Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.
Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)


По американскому ТВ тоже ничего не говорили.
Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.

Ключевое слово,, на территории страны пребывания, а в Украине,, гражданами которой они остаются,, конституция на паузе"..., а законов слуги каких угодно могут наваять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:07

Родич виїхав в 16-му, в 21-му знявся з обліку в звʼязку з виїздом за кордон. Його дружина зараз вагітна другою дитиною. Збирався реєструвати дитину в консульстві. Після приколів міністерства кулеби просто прискорив процедуру отримання громадянства Польщі. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Майна не має. Я збирався повертатись. Після прийняття нового закону таки піду отримувати карту побиту.
Що там віденський вʼязень? Червень скоро…
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:+4 громадянина Польщі, -4 громадянина України.
Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:49

  rjkz написав:Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:
https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs
без привязки к конкретным деталям - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда специально факты перевирают и трактуют законы шопопало, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.
flysoulfly
 
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