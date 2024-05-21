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#<1 ... 2128212921302131> Додано: Вів 21 тра, 2024 15:55 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік всі українці, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом закордон, повинні з'явитися до ТЦК особисто і стати на облік



Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"



То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?

Как-бы человек может быть не в курсе.

И в приложение может не заходить.

Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.

Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.

Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?Как-бы человек может быть не в курсе.И в приложение может не заходить.Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. rjkz

Повідомлень: 16655 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 16:00 rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав:

Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"



То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?

Как-бы человек может быть не в курсе.

И в приложение может не заходить.

Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.

Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.

Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?Как-бы человек может быть не в курсе.И в приложение может не заходить.Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон) Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон) Bolt Повідомлень: 2920 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 16:03 Bolt написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"



То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?

Как-бы человек может быть не в курсе.

И в приложение может не заходить.

Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.

Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.

Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?Как-бы человек может быть не в курсе.И в приложение может не заходить.Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон) Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)



По американскому ТВ тоже ничего не говорили.

Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны. По американскому ТВ тоже ничего не говорили.Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны. rjkz

Повідомлень: 16655 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 16:09 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав: нник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" [



То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?

Как-бы человек может быть не в курсе.

И в приложение может не заходить.

Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.

Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.

Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое. нник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?Как-бы человек может быть не в курсе.И в приложение может не заходить.Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.

Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон) Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)



По американскому ТВ тоже ничего не говорили.

Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны. По американскому ТВ тоже ничего не говорили.Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.

Ключевое слово,, на территории страны пребывания, а в Украине,, гражданами которой они остаются,, конституция на паузе"..., а законов слуги каких угодно могут наваять. Ключевое слово,, на территории страны пребывания, а в Украине,, гражданами которой они остаются,, конституция на паузе"..., а законов слуги каких угодно могут наваять. Bolt Повідомлень: 2920 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 17:07 Родич виїхав в 16-му, в 21-му знявся з обліку в звʼязку з виїздом за кордон. Його дружина зараз вагітна другою дитиною. Збирався реєструвати дитину в консульстві. Після приколів міністерства кулеби просто прискорив процедуру отримання громадянства Польщі. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Майна не має. Я збирався повертатись. Після прийняття нового закону таки піду отримувати карту побиту.

Що там віденський вʼязень? Червень скоро… gonchik74

Повідомлень: 760 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 17:43 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3125 З нами з: 29.07.22 Подякував: 557 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 17:49 rjkz написав: Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs но судя по всему, не должны: без привязки к конкретным деталям - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда специально факты перевирают и трактуют законы шопопало , и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают. - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которыеспециально факты перевирают и, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ,раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают. flysoulfly Повідомлень: 4786 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1613 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 19:30 Re: Еміграція, заробітчанство Ну что же, все, кто выехал на ПМЖ из Украины и снялся с воинского учета, должны в трехмесячной срок вернуться в Украину, прийти в ТЦК и обновить свои данные.

Многие тут же бросились к частным репититорам, чтобы освежить мовные навыки.

Уверен, скоро будут огромные очереди законопослушных мужиков на въезд назад в неньку... срочно нужно расширить пропускную способность пограничных переходов. antey1969 1

Повідомлень: 12331 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1699 раз. Подякували: 3640 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 19:42 Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...

До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать.

Типа воссоединение семей на новой Родине.

Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва. До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать.Типа воссоединение семей на новой Родине.Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва. UA Повідомлень: 8332 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1845 раз. Подякували: 2242 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 19:47 rjkz написав: Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны. Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.

Я вам больше скажу: они действуют даже для тех, кто выехал не вполне заонно или без соблюдения "всех процедур" Я вам больше скажу: они действуют даже для тех, кто выехал не вполне заонно или без соблюдения "всех процедур" M-Audio Повідомлень: 2961 З нами з: 23.03.11 Подякував: 574 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2128212921302131> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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