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Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
Gastarbaiter написав:Родственник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске"
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
По американскому ТВ тоже ничего не говорили. Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.
rjkz написав:нник выезжал за несколько лет до войны, все как полагается оформил, свой военник сдал в один из киевских военкоматов. Проверил в новом приложении - статус "в розыске" [
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут? Как-бы человек может быть не в курсе. И в приложение может не заходить. Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение. Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было. Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
Да я даже не знаю, что есть закон, что я должен обновить в течение 60 дней свои данные в ТЦК(не смотрю Єдиний телемарафон)
По американскому ТВ тоже ничего не говорили. Собственно, для выехавших законно и с соблюдением всех процедур - на территории страны пребывания действуют законы этой страны.
Ключевое слово,, на территории страны пребывания, а в Украине,, гражданами которой они остаются,, конституция на паузе"..., а законов слуги каких угодно могут наваять.
Родич виїхав в 16-му, в 21-му знявся з обліку в звʼязку з виїздом за кордон. Його дружина зараз вагітна другою дитиною. Збирався реєструвати дитину в консульстві. Після приколів міністерства кулеби просто прискорив процедуру отримання громадянства Польщі. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Майна не має. Я збирався повертатись. Після прийняття нового закону таки піду отримувати карту побиту. Що там віденський вʼязень? Червень скоро…
без привязки к конкретным деталям - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда специально факты перевирают и трактуют законы шопопало, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.
Ну что же, все, кто выехал на ПМЖ из Украины и снялся с воинского учета, должны в трехмесячной срок вернуться в Украину, прийти в ТЦК и обновить свои данные. Многие тут же бросились к частным репититорам, чтобы освежить мовные навыки. Уверен, скоро будут огромные очереди законопослушных мужиков на въезд назад в неньку... срочно нужно расширить пропускную способность пограничных переходов.
gonchik74 написав:+4 громадянина Польщі, -4 громадянина України.
Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...
До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать. Типа воссоединение семей на новой Родине. Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва.