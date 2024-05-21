flysoulfly написав:без привязки к конкретным деталям
- потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда
специально факты перевирают и трактуют законы шопопало
, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду
раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.
Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".
Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.
Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.
Я повторюсь по поводу своей точки зрения.
В мире около 60 млн украинцев.
На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.
Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.
То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.
Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.
Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.
Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.
Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.
Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.
Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.
Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.
Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).
А все остальное - без фактических последствий.