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#<1 ... 2128212921302131 Додано: Вів 21 тра, 2024 19:54 UA написав: Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...

До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать.

Типа воссоединение семей на новой Родине.

Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва. До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать.Типа воссоединение семей на новой Родине.Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва.

Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Bolt Повідомлень: 2921 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:03 Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете. UA Повідомлень: 8336 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1845 раз. Подякували: 2242 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:06 flysoulfly написав: rjkz написав: Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs но судя по всему, не должны: без привязки к конкретным деталям - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда специально факты перевирают и трактуют законы шопопало , и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают. - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которыеспециально факты перевирают и, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ,раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.



Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".

Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.



Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.

Я повторюсь по поводу своей точки зрения.

В мире около 60 млн украинцев.

На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.

Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.

То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.

Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.

Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.

Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.

Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.

Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.

Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.

Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.

Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).

А все остальное - без фактических последствий. Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.Я повторюсь по поводу своей точки зрения.В мире около 60 млн украинцев.На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).А все остальное - без фактических последствий. rjkz

Повідомлень: 16656 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя,

Василь не цільова аудиторія даного закону, а от наприклад мій шеф, який поїхав 5 років тому, але в Україні досі працює на 0,25 ставки, має долю (здається 1/6) власності в квартирі матері, чи друг, який виїхав восени 2023, квартиру мав у власності (продав кілька днів тому), а його дружина отримує гроші на сина, якому 1 рік... Василь не цільова аудиторія даного закону, а от наприклад мій шеф, який поїхав 5 років тому, але в Україні досі працює на 0,25 ставки, має долю (здається 1/6) власності в квартирі матері, чи друг, який виїхав восени 2023, квартиру мав у власності (продав кілька днів тому), а його дружина отримує гроші на сина, якому 1 рік... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3125 З нами з: 29.07.22 Подякував: 557 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:27 Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...

Думаю вони порахували, що плюси (+500 тис чмобиків) перекривають невелику втрату населення в еміграції + додаткове бабло. Думаю вони порахували, що плюси (+500 тис чмобиків) перекривають невелику втрату населення в еміграції + додаткове бабло. BIGor

Повідомлень: 8930 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:29 UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Bolt Повідомлень: 2921 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37 Bolt написав: UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.

А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?

А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.

А если не пять, а три? А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?А если не пять, а три? anduzenko

Повідомлень: 157 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37 Bolt написав: UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла.

А Ви бачите, що навпаки не розсасується, а закручуються гайки? Через рік будуть мобілізувати зеків і М25-27, потім жінок з мед спеціальністью і чиновників категорії Б, потім М20-25 ітд. Тенденцію не бачите? А Ви бачите, що навпаки не розсасується, а закручуються гайки? Через рік будуть мобілізувати зеків і М25-27, потім жінок з мед спеціальністью і чиновників категорії Б, потім М20-25 ітд. Тенденцію не бачите? BIGor

Повідомлень: 8930 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:45 anduzenko написав: Bolt написав: UA написав: Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.

А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?

А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.

А если не пять, а три? А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?А если не пять, а три?

Посмотрел, не смотря на весь трешак, как супровид инвалида(у жены второя группа вроде ещё можна без ТЦК).

Если поступит то отсрочка, думаю, в любом случае на 4-ре года будет. А за бугром работать всю жизнь ручками то печалька, даже за их ЗП. Посмотрел, не смотря на весь трешак, как супровид инвалида(у жены второя группа вроде ещё можна без ТЦК).Если поступит то отсрочка, думаю, в любом случае на 4-ре года будет. А за бугром работать всю жизнь ручками то печалька, даже за их ЗП. Bolt Повідомлень: 2921 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2128212921302131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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