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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:54
UA написав: Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав:
+4 громадянина Польщі, -4 громадянина України.
Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...
До моб. закона Элла Либанова рисовала минус 4,5 млн после разрешения мужикам выезжать.
Типа воссоединение семей на новой Родине.
Сейчас добавится обязательный выезд 17 летних ну и тех кто теперь стал панически боятся укр. государсва.
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
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Bolt
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:03
Bolt написав:
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
Инерционно рассуждаете.
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UA
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:06
flysoulfly написав:без привязки к конкретным деталям
- потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда
специально факты перевирают и трактуют законы шопопало
, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду
раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.
Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".
Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.
Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.
Я повторюсь по поводу своей точки зрения.
В мире около 60 млн украинцев.
На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.
Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.
То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.
Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.
Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.
Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.
Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.
Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.
Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.
Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.
Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).
А все остальное - без фактических последствий.
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rjkz
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:22
rjkz написав:
Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя,
Василь не цільова аудиторія даного закону, а от наприклад мій шеф, який поїхав 5 років тому, але в Україні досі працює на 0,25 ставки, має долю (здається 1/6) власності в квартирі матері, чи друг, який виїхав восени 2023, квартиру мав у власності (продав кілька днів тому), а його дружина отримує гроші на сина, якому 1 рік...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:27
Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав:
+4 громадянина Польщі, -4 громадянина України.
Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...
Думаю вони порахували, що плюси (+500 тис чмобиків) перекривають невелику втрату населення в еміграції + додаткове бабло.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:29
UA написав: Bolt написав:
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
Инерционно рассуждаете.
Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.
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Bolt
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37
Bolt написав: UA написав: Bolt написав:
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
Инерционно рассуждаете.
Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.
А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?
А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.
А если не пять, а три?
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anduzenko
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37
Bolt написав: UA написав: Bolt написав:
Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.
Инерционно рассуждаете.
Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.
А Ви бачите, що навпаки не розсасується, а закручуються гайки? Через рік будуть мобілізувати зеків і М25-27, потім жінок з мед спеціальністью і чиновників категорії Б, потім М20-25 ітд. Тенденцію не бачите?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:45
anduzenko написав: Bolt написав: UA написав:
Инерционно рассуждаете.
Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.
А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?
А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.
А если не пять, а три?
Посмотрел, не смотря на весь трешак, как супровид инвалида(у жены второя группа вроде ещё можна без ТЦК).
Если поступит то отсрочка, думаю, в любом случае на 4-ре года будет. А за бугром работать всю жизнь ручками то печалька, даже за их ЗП.
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Bolt
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