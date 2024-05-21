Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2129213021312132> Додано: Вів 21 тра, 2024 20:03 Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете. UA Повідомлень: 8332 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1845 раз. Подякували: 2241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:06 flysoulfly написав: rjkz написав: Я не знаю почему потерли вот это, но судя по всему, не должны:

https://www.youtube.com/watch?v=HoDqrGXPaxs но судя по всему, не должны: без привязки к конкретным деталям - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которые всегда специально факты перевирают и трактуют законы шопопало , и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ, по любому инфоповоду раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают. - потому что этот "юрист" из тех расплодившихся в ютюбе мудил, которыеспециально факты перевирают и, и из каждой даже реально безобидной мухи делают огромных катастрофических слонищ,раздувают панику и затем на ней же "решая вопросы" зарабатывают.



Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".

Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.



Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.

Я повторюсь по поводу своей точки зрения.

В мире около 60 млн украинцев.

На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.

Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.

То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.

Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.

Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.

Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.

Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.

Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.

Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.

Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.

Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).

А все остальное - без фактических последствий. Ну, я выложил первое, что подкинул Ютьюб, там еше много таких "юристов".Собственно, хлеб юристов - проблемы других людей.Но есть и здравое зерно в том, что он говорит конкретно в данном видео.Я повторюсь по поводу своей точки зрения.В мире около 60 млн украинцев.На начало большой войны в Украине проживало около 30 млн.Предположим, треть от 30 млн закордонных украинцев - это М18-60. Порядка 10+/- млн. Часть из них уже имеет гражданство других стран, часть - ВНЖ/ПМЖ и тп.То есть, это эмигранты. Многие не живут в Украине более 10 лет.Их всех госстат "видит" гражданами Украины и данный закон пытается дотянуться до них.Я не хочу ставить ярлыки на данном "юристе", но если говорить откровенно, то он прав - не дотянется. Это фактическая сторона вопроса.Если говорить о моральной, то если правда то, что я слышал в начале войны, то несколько десятков тысяч украинских мужчин вернулись в Украину с целью выполнения своего гражданского долга перед государством Украина.Равно как и десятки или сотни тысяч в первые дни\недели\месяцы стояли в очередях в военкоматы. Даже не брали.Очевидно, что закончились как те, кто едут из заграницы так и те, кто сам идет воевать внутри Украины.Поэтому государство вынуждено вводить ...скажем так...принудительные или даже репрессивные меры.Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, который давно продал свой дом где-то на ЗУ, переехал с семьей в Канаду, получил ПР или уже паспорт. Ну, не вышел он из украинского гражданства, так это и не так просто сделать, практически невозможно.Да, этот условный Василь теперь десять раз подумает или навещать когда-нибудь своих родственников в Украине или "уж лучше вы к нам" (с).А все остальное - без фактических последствий. rjkz

Повідомлень: 16656 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8353 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 7 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя, Только я не вижу как оно может дотянуться до условного Василя,

Василь не цільова аудиторія даного закону, а от наприклад мій шеф, який поїхав 5 років тому, але в Україні досі працює на 0,25 ставки, має долю (здається 1/6) власності в квартирі матері, чи друг, який виїхав восени 2023, квартиру мав у власності (продав кілька днів тому), а його дружина отримує гроші на сина, якому 1 рік... Василь не цільова аудиторія даного закону, а от наприклад мій шеф, який поїхав 5 років тому, але в Україні досі працює на 0,25 ставки, має долю (здається 1/6) власності в квартирі матері, чи друг, який виїхав восени 2023, квартиру мав у власності (продав кілька днів тому), а його дружина отримує гроші на сина, якому 1 рік... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3125 З нами з: 29.07.22 Подякував: 556 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:27 Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...

Думаю вони порахували, що плюси (+500 тис чмобиків) перекривають невелику втрату населення в еміграції + додаткове бабло. Думаю вони порахували, що плюси (+500 тис чмобиків) перекривають невелику втрату населення в еміграції + додаткове бабло. BIGor

Повідомлень: 8930 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:29 UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Bolt Повідомлень: 2923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37 Bolt написав: UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.

А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?

А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.

А если не пять, а три? А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?А если не пять, а три? anduzenko

Повідомлень: 157 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37 Bolt написав: UA написав: Bolt написав: Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал. Я не знаю. Если малой сдаёт НМТ и поступает, на что-то более менее приличное то остаётся. Если нет то свал.

Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла.

А Ви бачите, що навпаки не розсасується, а закручуються гайки? Через рік будуть мобілізувати зеків і М25-27, потім жінок з мед спеціальністью і чиновників категорії Б, потім М20-25 ітд. Тенденцію не бачите? А Ви бачите, що навпаки не розсасується, а закручуються гайки? Через рік будуть мобілізувати зеків і М25-27, потім жінок з мед спеціальністью і чиновників категорії Б, потім М20-25 ітд. Тенденцію не бачите? BIGor

Повідомлень: 8930 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 20:45 anduzenko написав: Bolt написав: UA написав: Инерционно рассуждаете. Инерционно рассуждаете.

Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом. Ну,, если ТЦК в бусик на запакует, то мне тут явно комфортне, чем там. А вывозить малого туда, с целью поступления это Напрягаться нужно во всех смыслах этого слова. А это влом.

А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?

А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся.

А если не пять, а три? А что, вы можете законно выехать? На каких основаниях?А если не пять, а три?

Посмотрел, не смотря на весь трешак, как супровид инвалида(у жены второя группа вроде ещё можна без ТЦК).

Если поступит то отсрочка, думаю, в любом случае на 4-ре года будет. А за бугром работать всю жизнь ручками то печалька, даже за их ЗП. Посмотрел, не смотря на весь трешак, как супровид инвалида(у жены второя группа вроде ещё можна без ТЦК).Если поступит то отсрочка, думаю, в любом случае на 4-ре года будет. А за бугром работать всю жизнь ручками то печалька, даже за их ЗП. Bolt Повідомлень: 2923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 22:25 Саме так розмірковував три чи чотири роки тому мій колишній підлеглий, сина якого я ретельно інструктував, як вступити до одного з університетів США.

Паралельно хлопець вивчав ситуацію зі вступом до університетів Німеччини, бо практично ідеально знав німецьку мову (ще школярем запрошували бути перекладачем під час візиту німецьких делегацій.). Ну, навчання в Німеччині, так навчання в Німеччині, думав я толерантно. Тим більше, що мама того випускника школи дуже хотіла, щоби «син був поближче».

Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.

Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря…

Потім щось з головою у батька сталося, та вирішив він, що ділянки землі на березі Азовського моря і через 1000 років будуть ділянками землі на березі Азовського моря, тобто о «Будіт токА дАрАжАть» (с), і що Інститут міжнародних відносин в Києві мріє прийняти на навчання його сина, а МЗС України мріє призначити його сина послом України в Німеччину, або у Велику Британію, або і там, і там за сумісництвом. Можна ще і Швейцарію додати. За сумісництвом.

«Гуляти - так гуляти!» (с)



Тому подав той син документи в Інститут міжнародних відносин. Батько сказали - син зробив!

Дивно - батьки не могли в те повірити - але сайт vstup не обманював, що пролетів, як фанера над Парижем із свистом та гуркотом. Ні на бюджет, ні на контракт…

«Вас тут не стояло»! (с).



Рятуючись, попали на контракт до КАУ (як виявилося, там є прийом за спеціальністю “міжнародна економіка».)



Ну і так добре, подумав я тоді…

Приїхав той першокурсник 29 серпня року вступу чи 2020, чи 2021 на навчання: видали ордер на заселення в такий гнидник (обшага), що батьки злякалися та на 2 тижня зняли хлопцеві якусь кімнату в славетному Києві.

«До выяснения» (с).



Слава Богу, що тільки на 2 тижня: 15 вересня того року всіх студентів розпустили по домівках на «дистанційне навчання».

Ну це типу «Чи їв, чи музику слухав» (с).

Повернувся син до мами, яка так мріяла, щоби був син поближче….

Але виглядав вже інакше: мав в кишені справжній студентський квиток.

Показував його дівчатам.

Дівчата люблять студентів!



Тоді почав батько того студента потилицю чухати: треба було якось рятуватися.



Єдине, що змогли до війни зробити: сина на якесь там дистанційне навчання в якомусь тем грецькому університеті влаштувати. На дистанційне навчання…

(«В Греции все есть» (с) Чехов).

Потім війна почалася… схованку для сина знайшли десь в Карпатах…

Я вже і не питаю в того свого колишнього підлеглого ні про долю його земельних ділянок на березі Азовського моря, ні про сина-студента…

Ні про те, що говорить своєму чоловікові його жінка, ні про те, що вона про нього думає…



Ну, щоби не сипати сіль на рани…

Не питаю…

Спілкуємося майже щодня, але є «Табу»: ні про сина, ні про посаду посла, ні про численні земельні ділянки на березі Азовського моря з 1000 або з із 100 000-річною історією того моря…



Примітка: в тексті знаком (с) позначені застосовані крилаті фрази різних авторів.

Перевірені часом. akurt

Повідомлень: 9684 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 22:53 akurt написав: Саме так розмірковував три чи чотири роки тому мій колишній підлеглий, сина якого я ретельно інструктував, як вступити до одного з університетів США.

Паралельно хлопець вивчав ситуацію зі вступом до університетів Німеччини, бо практично ідеально знав німецьку мову (ще школярем запрошували бути перекладачем під час візиту німецьких делегацій.). Ну, навчання в Німеччині, так навчання в Німеччині, думав я толерантно.

Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.

Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря…

Потім щось з головою у батька сталося, та вирішив він, що ділянки землі на березі Азовського моря і через 1000 років будуть ділянками землі на березі Азовського моря, тобто о «Будіт токА дАрАжАть» (с), і що Інститут міжнародних відносин в Києві мріє прийняти на навчання його сина, а МЗС України мріє призначити його сина послом України в Німеччину, або у Велику Британію, або і там, і там за сумісництвом. Можна ще і Швейцарію додати. За сумісництвом.

«Гуляти - так гуляти!» (с)



Тому подав той син документи в Інститут міжнародних відносин.

Дивно - батьки не могли в те повірити - але сайт vstup не обманював, що пролетів, як фанера над Парижем із свистом та гуркотом.

«Вас тут не стояло»! (с).



Рятуючись, попали на контракт до КАУ (як виявилося, там є прийом за спеціальністю “міжнародна економіка».)



Ну і так добре, подумав я тоді…

Приїхав той першокурсник 29 серпня року вступу чи 2020, чи 2021 на навчання: видали ордер на заселення в такий гнидник (обшага), що батьки злякалися та на 2 тижня зняли хлопцеві якусь кімнату в славетному Києві.

«До выяснения» (с).



Слава Богу, що тільки на 2 тижня: 15 вересня того року всіх студентів розпустили по домівках на «дистанційне навчання».

Ну це типу «Чи їв, чи музику слухав» (с).



Тоді почав батько того студента потилицю чухати: треба було якось рятуватися.



Єдине, що змогли до війни зробити: сина на якесь там дистанційне навчання в якомусь тем грецькому університеті влаштував

(«В Греции все есть» (с) Чехов).

Потім війна почалася… схованку для сина знайшли десь в Карпатах…

Я вже і не питаю в того свого колишнього підлеглого ні про долю його земельних ділянок на березі Азовського моря, ні про сина-студента…



Ну, щоби не сипати сіль на рани…

Не питаю…



Примітка: в тексті знаком (с) позначені застосовані крилаті фрази різних авторів.

Перевірені часом. Саме так розмірковував три чи чотири роки тому мій колишній підлеглий, сина якого я ретельно інструктував, як вступити до одного з університетів США.Паралельно хлопець вивчав ситуацію зі вступом до університетів Німеччини, бо практично ідеально знав німецьку мову (ще школярем запрошували бути перекладачем під час візиту німецьких делегацій.). Ну, навчання в Німеччині, так навчання в Німеччині, думав я толерантно.Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря…Потім щось з головою у батька сталося, та вирішив він, що ділянки землі на березі Азовського моря і через 1000 років будуть ділянками землі на березі Азовського моря, тобто о «Будіт токА дАрАжАть» (с), і що Інститут міжнародних відносин в Києві мріє прийняти на навчання його сина, а МЗС України мріє призначити його сина послом України в Німеччину, або у Велику Британію, або і там, і там за сумісництвом. Можна ще і Швейцарію додати. За сумісництвом.«Гуляти - так гуляти!» (с)Тому подав той син документи в Інститут міжнародних відносин.Дивно - батьки не могли в те повірити - але сайт vstup не обманював, що пролетів, як фанера над Парижем із свистом та гуркотом.«Вас тут не стояло»! (с).Рятуючись, попали на контракт до КАУ (як виявилося, там є прийом за спеціальністю “міжнародна економіка».)Ну і так добре, подумав я тоді…Приїхав той першокурсник 29 серпня року вступу чи 2020, чи 2021 на навчання: видали ордер на заселення в такий гнидник (обшага), що батьки злякалися та на 2 тижня зняли хлопцеві якусь кімнату в славетному Києві.«До выяснения» (с).Слава Богу, що тільки на 2 тижня: 15 вересня того року всіх студентів розпустили по домівках на «дистанційне навчання».Ну це типу «Чи їв, чи музику слухав» (с).Тоді почав батько того студента потилицю чухати: треба було якось рятуватися.Єдине, що змогли до війни зробити: сина на якесь там дистанційне навчання в якомусь тем грецькому університеті влаштував(«В Греции все есть» (с) Чехов).Потім війна почалася… схованку для сина знайшли десь в Карпатах…Я вже і не питаю в того свого колишнього підлеглого ні про долю його земельних ділянок на березі Азовського моря, ні про сина-студента…Ну, щоби не сипати сіль на рани…Не питаю…Примітка: в тексті знаком (с) позначені застосовані крилаті фрази різних авторів.Перевірені часом.

Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).

Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.

Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.

Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати. Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати. Bolt Повідомлень: 2923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2129213021312132> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор