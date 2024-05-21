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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 23:03
Було таке, давали знижки. Правда давали лише тим діткам, що вступили до війни. Мотивували тим, що, мовляв, розуміємо, змінились у батьків обставини. Тим хто вступив після початку війни не давали. Мотивували тим, що ви, друзі, вже все бачили і повинні були правильно оцінити свою (батьківську) фінансову спроможність. У мене дитина знайомих з Канади в Нідерланди збирається вступати.
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gonchik74
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:10
Беріть приклади, пане Bolt, позитивні, а не негативні.
В мене одні знайомі - грошей стільки, що вже в погріб не влазять - спочатку надіслали сина вчитися на Мальту.
«Ну не смог он на Мальте учиться. Неправильно там учат».
Тоді відправили у Велику Британію.
«Ну не смог он в Великобритании учиться. Неправильно там учат».
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akurt
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:14
gonchik74 написав:
Було таке, давали знижки. Правда давали лише тим діткам, що вступили до війни. Мотивували тим, що, мовляв, розуміємо, змінились у батьків обставини. Тим хто вступив після початку війни не давали. Мотивували тим, що ви, друзі, вже все бачили і повинні були правильно оцінити свою (батьківську) фінансову спроможність. У мене дитина знайомих з Канади в Нідерланди збирається вступати.
Вчора говорив з приятелем: його син (українець) працює в одному з університетів Великої Британії (викладач).
Так сказав, що в його університеті вчаться безкоштовно українці.
Якось квота прийому є. Докладно я не розпитував, бо сильно здивувався, що таке є.
Той наш українець - викладач того університету - сотворив вже «наукову групу», яка займається досить цікавою ПРАКТИЧНОЮ темою «(видалено, справа в бізнесова, і приватна)», і в тій групі працюють не тільки студенти-українці, але і залучають дистанційно поважних/досвідчених/перевірених справами фахівців з України. Є такі. Розумні та досвідчені.
Теж був я здивований, як організували справу (а ідею підказав батько того викладача, бо трохи знав, що є така - колись модне в бізнесі слово - «тема»).
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 21 тра, 2024 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:16
Bolt написав:
Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).
Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.
Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.
Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.
чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту
але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:18
Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав:
+4 громадянина Польщі, -4 громадянина України.
Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...
а ви завжди додавайте прогноз, а що буде без цього.
а без цього не буде держави України й ще мільйони біженців, але вже на зовсім інших умовах
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:21
akurt написав:
Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.
Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря…
На що можна витратити 100-200к доларів для навчання в Німеччині, де навчають за символічну плату (у порівнянні з "платними" країнами - практично безкоштовно) всіх, головне щоб німецькою мовою? Орендовати садибу в лісі і кожного дня літати на навчання гвинтокрилом?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:28
Shaman написав: Bolt написав:
Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).
Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.
Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.
Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.
чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту
але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.
Щоб зламати цю тенденцію (паплюження нашої освіти) скажу, що таки є школи, після яких реально вступити в класний виш. Але вони радше виняток.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:31
Bolt написав:
.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся
.
я так в 2014 думал
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:33
Shaman написав: Bolt написав:
Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).
Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.
Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.
Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.
чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту
але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.
Не спорю, що в нас в Україні ще лишились осередки де більш-менш якісно навчають, типу львівського Фіз-мат ліцею, але їх дуже мало. Загалом рівень днища.Мені малого до НМТ підготувати, тільки цього року коштувало тисяч 50, не рахуючи бензину і часу. В англійську, починаючи з першого класу взагалі вже викинуто кільку куе з результатом В1(під питанням),скоріше А2. 😏
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:34
Shaman написав:
чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.
Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
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