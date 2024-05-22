Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2130213121322133> Додано: Вів 21 тра, 2024 23:03 Було таке, давали знижки. Правда давали лише тим діткам, що вступили до війни. Мотивували тим, що, мовляв, розуміємо, змінились у батьків обставини. Тим хто вступив після початку війни не давали. Мотивували тим, що ви, друзі, вже все бачили і повинні були правильно оцінити свою (батьківську) фінансову спроможність. У мене дитина знайомих з Канади в Нідерланди збирається вступати. gonchik74

Повідомлень: 762 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:10 Беріть приклади, пане Bolt, позитивні, а не негативні.

В мене одні знайомі - грошей стільки, що вже в погріб не влазять - спочатку надіслали сина вчитися на Мальту.

«Ну не смог он на Мальте учиться. Неправильно там учат».

Тоді відправили у Велику Британію.

«Ну не смог он в Великобритании учиться. Неправильно там учат». akurt

Повідомлень: 9685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:14 gonchik74 написав: Було таке, давали знижки. Правда давали лише тим діткам, що вступили до війни. Мотивували тим, що, мовляв, розуміємо, змінились у батьків обставини. Тим хто вступив після початку війни не давали. Мотивували тим, що ви, друзі, вже все бачили і повинні були правильно оцінити свою (батьківську) фінансову спроможність. У мене дитина знайомих з Канади в Нідерланди збирається вступати. Було таке, давали знижки. Правда давали лише тим діткам, що вступили до війни. Мотивували тим, що, мовляв, розуміємо, змінились у батьків обставини. Тим хто вступив після початку війни не давали. Мотивували тим, що ви, друзі, вже все бачили і повинні були правильно оцінити свою (батьківську) фінансову спроможність. У мене дитина знайомих з Канади в Нідерланди збирається вступати.

Вчора говорив з приятелем: його син (українець) працює в одному з університетів Великої Британії (викладач).

Так сказав, що в його університеті вчаться безкоштовно українці.

Якось квота прийому є. Докладно я не розпитував, бо сильно здивувався, що таке є.

Той наш українець - викладач того університету - сотворив вже «наукову групу», яка займається досить цікавою ПРАКТИЧНОЮ темою «(видалено, справа в бізнесова, і приватна)», і в тій групі працюють не тільки студенти-українці, але і залучають дистанційно поважних/досвідчених/перевірених справами фахівців з України. Є такі. Розумні та досвідчені.

Теж був я здивований, як організували справу (а ідею підказав батько того викладача, бо трохи знав, що є така - колись модне в бізнесі слово - «тема»). Вчора говорив з приятелем: його син (українець) працює в одному з університетів Великої Британії (викладач).Так сказав, що в його університеті вчаться безкоштовно українці.Якось квота прийому є. Докладно я не розпитував, бо сильно здивувався, що таке є.Той наш українець - викладач того університету - сотворив вже «наукову групу», яка займається досить цікавою ПРАКТИЧНОЮ темою «(видалено, справа в бізнесова, і приватна)», і в тій групі працюють не тільки студенти-українці, але і залучають дистанційно поважних/досвідчених/перевірених справами фахівців з України. Є такі. Розумні та досвідчені.Теж був я здивований, як організували справу (а ідею підказав батько того викладача, бо трохи знав, що є така - колись модне в бізнесі слово - «тема»). Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 тра, 2024 23:22, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3603 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:16 Bolt написав: Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).

Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.

Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.

Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати. Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.

чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці. чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освітуале вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці. Shaman

Повідомлень: 6086 З нами з: 29.09.19 Подякував: 586 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:18 Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. +4 громадянина Польщі, -4 громадянина України. Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються... Мій прогноз, що Україна отримає -кілька мільойнів і ще сотні тисяч ФОП закриються...

а ви завжди додавайте прогноз, а що буде без цього.



а без цього не буде держави України й ще мільйони біженців, але вже на зовсім інших умовах а ви завжди додавайте прогноз, а що буде без цього.а без цього не буде держави України й ще мільйони біженців, але вже на зовсім інших умовах Shaman

Повідомлень: 6086 З нами з: 29.09.19 Подякував: 586 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:21 akurt написав: Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.

Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря… Обговорювали з його батьком - дуже не бідною людиною - вкладався в ділянки землі біля Азовського моря - в яку суму обійдеться навчання сина за кордоном.Оцінювали від 100 000$ до 200 000$ - за ціною 1 чи 2 ділянок на березі Азовського моря… На що можна витратити 100-200к доларів для навчання в Німеччині, де навчають за символічну плату (у порівнянні з "платними" країнами - практично безкоштовно) всіх, головне щоб німецькою мовою? Орендовати садибу в лісі і кожного дня літати на навчання гвинтокрилом? На що можна витратити 100-200к доларів для навчання в Німеччині, де навчають за символічну плату (у порівнянні з "платними" країнами - практично безкоштовно) всіх, головне щоб німецькою мовою? Орендовати садибу в лісі і кожного дня літати на навчання гвинтокрилом? M-Audio Повідомлень: 2962 З нами з: 23.03.11 Подякував: 574 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:28 Shaman написав: Bolt написав: Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).

Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.

Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.

Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати. Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.

чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці. чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освітуале вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.

Щоб зламати цю тенденцію (паплюження нашої освіти) скажу, що таки є школи, після яких реально вступити в класний виш. Але вони радше виняток. Щоб зламати цю тенденцію (паплюження нашої освіти) скажу, що таки є школи, після яких реально вступити в класний виш. Але вони радше виняток. gonchik74

Повідомлень: 762 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:31 Bolt написав:

.А вывозить просто, от возможной мобилизации, через семь, ну пусть пять лет не имеет особого смысла. К тому времени думаю все рассосётся. .А вывозить просто, от возможной мобилизации, я так в 2014 думал я так в 2014 думал flysoulfly Повідомлень: 4793 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1615 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:33 Shaman написав: Bolt написав: Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).

Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.

Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Це не говорячи, що там мабуть з тими знаннями, що дають у нас в школах туди фіг поступишь.

Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати. Сусід вчить старшу доньку у Вроцлавській коецерваиорії. Я його запитав колись, що головне, для навчання за кордоном, він відповів, що гроші Зара він свого малого, якому 17 років, який тут типа в школі в 10-му класі на сімейному навчанні 😏 і в політехнічному коледжі з якого по схемі без НМТ на третій курс львського політеха можна попасти вивіз до польші(в сусіда там старі батьки у Вроці живуть вже досить давно) Наскільки, я зрозумів, що він в результаті ні там не вчиться ні тут. Внук маминої подружки вернувся з Німеччини до Києва (6 - й клас) не зайшло навчання в інтеграційному класі з дітьми бидло біженців зі сходу).Малого бувший однокласник, чухнув два роки тому до Іспанії(досить щамодна родина) Збирається поступати в Нідерландах.Трохи погуглив цю тему. Виявилося, що рік навчання для українських біженців був з початку війни 2-3 тис євро, з цього року майже у всіх вузаз підносять до 10-15 кілоєвро на рік.Короче, в якись львівський полутех, його ще якось зажену. А потім вдасця чути. В разі, чого доведеться Тису перепливати.

чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці. чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освітуале вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.

Не спорю, що в нас в Україні ще лишились осередки де більш-менш якісно навчають, типу львівського Фіз-мат ліцею, але їх дуже мало. Загалом рівень днища.Мені малого до НМТ підготувати, тільки цього року коштувало тисяч 50, не рахуючи бензину і часу. В англійську, починаючи з першого класу взагалі вже викинуто кільку куе з результатом В1(під питанням),скоріше А2. 😏 Не спорю, що в нас в Україні ще лишились осередки де більш-менш якісно навчають, типу львівського Фіз-мат ліцею, але їх дуже мало. Загалом рівень днища.Мені малого до НМТ підготувати, тільки цього року коштувало тисяч 50, не рахуючи бензину і часу. В англійську, починаючи з першого класу взагалі вже викинуто кільку куе з результатом В1(під питанням),скоріше А2. 😏 Bolt Повідомлень: 2924 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:34 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці. чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.

Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.

Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подвійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...

Ну і як я вже казав: деякі колеги вийшли на європейський ринок репетиторства, готують до вступу європейських діток... Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подвійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...Ну і як я вже казав: деякі колеги вийшли на європейський ринок репетиторства, готують до вступу європейських діток... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 21 тра, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3127 З нами з: 29.07.22 Подякував: 557 раз. Подякували: 397 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2130213121322133> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор