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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2130213121322133
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:35

Ну, М-Audi краще знати, де літати гвинтокрилами.
Ми з батьком того студента обговорювали декілька варіантів та навчання в декількох різних країнах.
Звісно, ви витрати на проживання, харчування, страховки та транспорт не враховуєте, а ми враховували все.
Але я не проти: нехай діти навчаються безкоштовно.
Чого і ні. Якщо таке є.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 тра, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:36

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чомусь на цій гілці люблять паплюжити українську освіту але вже не один раз чув, що в тій же німецькій школі підготовка наших учнів виявляться набагато сильнішою за місцевих - по математиці.

Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...

Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:40

Re: Еміграція, заробітчанство

Моя суб'єктивна думка: ЗОШ і бакалаврат в Україні нормальні (в топ 20 університетів, в сфері ІТ, математики, фізики, хімії, за інші не скажу, хіба що знаю, що з педагогікою - біда), от з магістратурою - проблеми, а з наукою - взагалі біда.
Дюрі-бачі
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